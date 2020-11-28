Вольф: Выравнивание моторов – оскорбление для Mercedes

В связи с уходом Honda из Формулы 1 серия ищет выход, при котором Red Bull сможет получать силовые установки. Команда готова производить их сама, но только если доработка силовых установок будет заморожена.

Первоначальный план Red Bull вызвал возражения у Renault и Ferrari. Теперь Скудерия готова пойти на уступки, но лишь если будет введен план, при котором она сможет наверстать отставание в мощности от Mercedes.

«Думаю, это будет началом конца Формулы 1, – сказал Вольф. – Силовую установку оценивают не только по мощности. Вопрос еще в управляемости, весе, охлаждении. И ввести формулу, которая всем подойдет, просто невозможно. Mercedes такое не одобрит».

Вольф также заявил, что введение системы токенов, которая позволит соперникам догнать Mercedes по мощности моторов, для его команды неприемлема.

«У нас уже была система жетонов при введении правил. И мы согласились с их отменой, так как наши соперники надеялись нас за счет этого догнать. Теперь они придумали вариант с конвергенцией, и это просто оскорбление.

В 2018-м у Ferrari был самый мощный мотор, а в 2019-м – с отрывом лучший. И мы развили свой двигатель, надеясь, что в 2020-м сможем догнать их. Поэтому я просто не могу поверить, что какой-то производитель, который верит в свои силы, захочет применять механизм балансировки. Не думаю, что кто-то пойдет на такое унижение на публике».