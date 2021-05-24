Вольф возложил на Боттаса часть вины за проблемы с гайкой

Глава команды Тото Вольф признался, что столь неудачное развитие событий отчасти стало следствием неудачных действия самого пилота.
«Валттери остановил машину слишком рано, не доехав до нужного места, – цитирует австрийца Auto Motor und Sport. – Из-за этого механик вынужден был расположить гайковерт под углом, что и привело к повреждению гайки. Мы просто не смогли открутит ее».
Сам Боттас после второго схода за четыре Гран При опустился на четвертое место в зачете пилотов, а Mercedes уступила Red Bull лидерство в Кубке конструкторов.