Вольф возложил на Боттаса часть вины за проблемы с гайкой

Валттери Боттас имел отличные шансы финишировать на Гран При Монако вторым, но во время единственного планового пит-стопа механикам так и не удалось снять с его машины переднее правое колесо.

Гонщику пришлось прекратить борьбу – как оказалось, гайку перекосило и переклинило. Борьба с ней оказалась для Mercedes очень долгой и сложной.

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Глава команды Тото Вольф признался, что столь неудачное развитие событий отчасти стало следствием неудачных действия самого пилота.

«Валттери остановил машину слишком рано, не доехав до нужного места, – цитирует австрийца Auto Motor und Sport. – Из-за этого механик вынужден был расположить гайковерт под углом, что и привело к повреждению гайки. Мы просто не смогли открутит ее».

Сам Боттас после второго схода за четыре Гран При опустился на четвертое место в зачете пилотов, а Mercedes уступила Red Bull лидерство в Кубке конструкторов.

Валттери Боттас, Mercedes W12, заминка на пит-стопе Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images