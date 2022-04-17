Вольф внезапно признал: Макс заслужил титул и завоюет еще

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В финале прошлого сезона Формулы 1 Макс Ферстаппен выиграл гонку у пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона и стал чемпионом. Тогда в Mercedes назвали действия судей и маневры Ферстаппена несправедливыми и даже подавали протест, который позже был отозван.

Спустя несколько месяцев глава Mercedes Тото Вольф неожиданно принял позицию Red Bull, где всегда утверждали, что может в финале Максу и повезло, но это лишь компенсирует его неудачи на других этапах.

«Это не последний чемпионский титул Макса, – сказал Вольф британскому изданию Mirror. – Он прекрасный гонщик, и та борьба, которую мы вели с ним в конце прошлого года, была совершенно нормальной для гонок. Если бы ситуация сложилась иначе, мы бы выиграли в личном зачете и были бы счастливы. Но и Макс выступал отлично, в некоторых гонках он и правда потерял много очков, так что он заслужил титул.

Это правда, что в прошлом году мы во многом не соглашались с Ферстаппеном. У всех всегда своя точка зрения. Как правило, истина находится посредине. Но если вам интересно мое личное мнение, то я считаю Макса очень зрелым и умным пилотом, что редкость в его возрасте. Я очень уважаю и его самого и его отца Йоса Ферстаппена. И это не зависит от того, как мы соперничаем на трассе».

Вольф также высказался о положении его команды на старте сезона 2022 года

«Сначала я подумал, что повторяется мой первый сезон в команде в 2013 году. Но потом осознал, что сейчас дела даже хуже. Тогда у нас была быстрая машина, но были и проблемы с контролем состояния шин по ходу гонок. А теперь на трассе есть четыре болида, которые явно быстрее наших», – заявил глава Mercedes.