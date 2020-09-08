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Формула 1 / Гран При Италии / Новость

Вольф вдруг передумал: теперь единый режим мотора ослабил Mercedes

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Вольф вдруг передумал: теперь единый режим мотора ослабил Mercedes
Автор:
, Главный редактор

Высказывания босса Mercedes до и после гонки в Монце выглядят не слишком последовательными

Гран При Италии стал первым этапом, где каждый пилот Формулы 1 должен был использовать один режим мотора с момента начала квалификации до момента окончания гонки. Таким образом, команды больше не могут задействовать режим повышенной мощности, который обычно применялся в решающей квалификационной попытке.

Многие ожидали, что эта мера сократит превосходство команды Mercedes над соперниками в квалификациях. Это допускал и руководитель чемпионской команды Тото Вольф. Однако австриец не особо переживал по этому поводу. Вольф не раз утверждал, что падение темпа в квалификации будет не столь заметным – зато изменение настроек мотора позволит Mercedes прибавить в гонках.

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Однако все вышло с точностью до наоборот. В квалификации Льюис Хэмилтон выиграл у Карлоса Сайнса (лучшего из представителя других команд) восемь десятых секунды – больше чем на многих других этапах этого года. А вот в гонке Валттери Боттас, выпав из группы лидеров, уже не смог туда вернуться. И после финиша Вольф обвинил в случившемся… переход к единственному режиму работы мотора.

«Раньше у тебя была возможность прибавить в момент, когда ты собирался атаковать, – объяснил менеджер. – А теперь такой возможности нет. И то, как для нас в итоге сложилась гонка, было как раз следствием запрета на игру этими режимами».

Своего руководителя поддержал и Льюис Хэмилтон, который после отбытия штрафной остановки откатился на последнее место и был вынужден прорываться в очковую зону. «Теперь ситуация с борьбой стала хуже, – заявил британец, закончивший гонку 7-м. –  В том смысле, что раньше у тебя был небольшой запас дополнительной энергии. Переключаясь между режимами, ты мог им управлять – и мог делать это более эффективно, чем другие. Это было весьма интересно. Теперь же такой возможности нет – и наверное, в том числе поэтому обгонов было меньше».

Боттас тоже допустил, что схема с единым режимом могла повлиять на ситуацию с обгонами – но сразу же оговорился, что она была далеко не единственным фактором: «В Монце ведь антикрыло меньше, чем на других трассах – следовательно, и эффект от DRS меньше. А для меня главной проблемой было подобраться к едущей впереди машине. Если бы это удалось – я мог бы воспользоваться слипстримом. Но ни с одной из машин, с которыми я пытался бороться, все это оказалось невозможно».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Автор Кирилл Качнов

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