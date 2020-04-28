Вольф в этом году пропустит ряд Гран При

На днях руководитель чемпионской команды Формулы 1 Тото Вольф побеседовал с журналистами австрийской газеты Österreich, сделав в ходе этого интервью любопытную оговорку.

«В этом сезоне я не собираюсь покидать пост руководителя команды Mercedes. И очень хочу помочь Льюису Хэмилтону завоевать седьмой чемпионский титул, – в частности сообщил менеджер. – Но вполне могу по-новому распределить свое время и буду присутствовать не на всех Гран При».

Такое заявление наверняка спровоцирует новый виток подозрений в том, что Вольф как минимум рассматривает альтернативные варианты развития карьеры. Напомним, что на протяжении нескольких месяцев СМИ не раз делились с читателями информацией, что австриец может занять пост руководителя компании Aston Martin – после того как ее ключевым совладельцем стал Лоуренс Стролл, которому принадлежит команда Racing Point. Вскоре после этого стало известно, что Вольф вошел в число инвесторов британской компании, став владельцем примерно 1 % акций.

В интервью Вольф также заявил, что длительная вынужденная пауза никак не скажется на форме Льюиса Хэмилтона: «Раньше он постоянно путешествовал, теперь же все изменилось. И думаю, он прекрасно знает, как извлечь максимальную пользу из ставшего менее напряженным графика. Теперь он больше тренируется – и сейчас ему уже не терпится вступить в борьбу. С мотивацией у него все в порядке – я лишний раз убеждаюсь в этом каждый раз, когда мы говорим по телефону».