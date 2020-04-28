Вольф в этом году пропустит ряд Гран При
На фоне слухов, связывающих босса Mercedes с компанией Aston Martin, новое заявление австрийца выглядит подозрительно
На днях руководитель чемпионской команды Формулы 1 Тото Вольф побеседовал с журналистами австрийской газеты Österreich, сделав в ходе этого интервью любопытную оговорку.
«В этом сезоне я не собираюсь покидать пост руководителя команды Mercedes. И очень хочу помочь Льюису Хэмилтону завоевать седьмой чемпионский титул, – в частности сообщил менеджер. – Но вполне могу по-новому распределить свое время и буду присутствовать не на всех Гран При».
Такое заявление наверняка спровоцирует новый виток подозрений в том, что Вольф как минимум рассматривает альтернативные варианты развития карьеры. Напомним, что на протяжении нескольких месяцев СМИ не раз делились с читателями информацией, что австриец может занять пост руководителя компании Aston Martin – после того как ее ключевым совладельцем стал Лоуренс Стролл, которому принадлежит команда Racing Point. Вскоре после этого стало известно, что Вольф вошел в число инвесторов британской компании, став владельцем примерно 1 % акций.
Читайте также:
В интервью Вольф также заявил, что длительная вынужденная пауза никак не скажется на форме Льюиса Хэмилтона: «Раньше он постоянно путешествовал, теперь же все изменилось. И думаю, он прекрасно знает, как извлечь максимальную пользу из ставшего менее напряженным графика. Теперь он больше тренируется – и сейчас ему уже не терпится вступить в борьбу. С мотивацией у него все в порядке – я лишний раз убеждаюсь в этом каждый раз, когда мы говорим по телефону».
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
Вольф в этом году пропустит ряд Гран При
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты
|
3 сент. - 6 сент.Билеты