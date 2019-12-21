Вольф увидел в соперничестве пилотов Mercedes угрозу команде

В те годы, когда пилотами Mercedes были Льюис Хэмилтон и Нико Росберг, гонщики несколько раз сталкивались между собой – самая яркая история имела место на первом круге Гран При Испании в 2016-м.

С приходом на место немца Валттери Боттаса такие истории прекратились, однако в прошедшем чемпионате Боттас был куда ближе к партнеру по команде, чем прежде, после чего заявил о новых амбициях на 2020-й.

По мнению главы чемпионской команды Тото Вольфа, которое он высказал в видео по итогам прошедшего чемпионата, противостояние двух пилотов может иметь негативные последствия, если ослабить контроль над ними.

«Это может создать определенное напряжение, ведь их собственные цели не всегда в точности совпадают с командными, – объяснил австриец. – При этом я очень горд тем, что все эти годы нам удавалось грамотно управлять ситуацией, ставя на первое место интересы команды и стремление Mercedes стать одной из самых успешных в мире спорта.

У нас были взлеты и падения, как вы видели, но в целом гонщики выглядели очень сильно, внося значительный вклад в наши успехи. Валттери и Льюис отлично работают вместе, подгоняя друг друга.

Оба провели хороший сезон. Льюис выиграл, но Валттери всегда был рядом, одержал несколько побед и заметно вырос как гонщик».

В 2019-м Хэмилтон одержал 11 побед, Боттас – четыре.

Говоря о том, что позволило команде шестой год подряд стать сильнейшей, Вольф добавил: «Есть причина, почему не так часто мы видим серии побед одной команды. Вам нужно одновременно сохранять коллектив и эволюционировать, так как это динамичная структура.

Важно поддерживать нужную мотивацию каждого сотрудника, сохранять преемственность и уровень знаний, при этом не препятствуя молодым талантам пробиваться наверх.

Все это очень сложно и требует очень грамотного управления. Думаю, потому это и не получалось ни у кого прежде».

Дополнительная информация: Скотт Митчелл