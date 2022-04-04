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Формула 1 Новости

Вольф увидел в аварии Мика повод выйти за рамки бюджета

По мнению главы Mercedes, произошедшее с пилотом Haas в Джидде относится к тому виду случаев, для которых в правилах ограничения бюджетов должны быть исключения

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Вольф увидел в аварии Мика повод выйти за рамки бюджета
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В квалификации Гран При Саудовской Аравии в Джидде пилот Haas Мик Шумахер разбил свой болид, потеряв контроль при наезде задней осью на высокий поребрик. Позже глава его команды Haas Гюнтер Штайнер оценил стоимость ремонта разбитой машины не менее чем в миллион долларов.

Главная проблема даже не в деньгах, а в том, что в 2022 году бюджеты команд ограничены 140 миллионами. И непредвиденные расходы на ремонт означают, что команде придется экономить, например, на важных обновлениях.

В связи с этим глава Mercedes Тото Вольф высказал мнение, что такие траты должны подпадать под исключения из правил бюджетных ограничений.

«Я полагаю, что случившееся с Миком подпадает под термин «большая авария», и именно для таких случаев в правилах ограничения бюджетов предусмотрены исключения, – цитирует Вольфа издание GPFans.com. – Если по стечению независящих от команды обстоятельств нужно строить машину заново, то это не должно подпадать под ограничение бюджета».

Вольф также намекнул на то, что Шумахер и Haas стали жертвами желания руководителей Формулы 1 сделать зрелище более ярким.

«Гонки на городских трассах являются наиболее зрелищными. Но за это приходится платить тем, что пилоты вынуждены ездить по острию ножа, что очень опасно, но именно потому и так зрелищно», – сказал глава Mercedes.

В действующих правилах предусмотрено исключение для команд на непредвиденные траты, вызванные непреодолимыми обстоятельствами. Однако не сказано, что к таковым относятся аварии. Более того, исключение трат на ремонт после аварий из потолка бюджетов ранее уже обсуждалось главами команд и организаторами Формулы 1, но тогда сошлись во мнении, что невозможно определить грань, какой ремонт подпадает под исключение, а какой – нет.

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