Вольф увидел главную угрозу в Red Bull

Глава Mercedes AMG Тото Вольф объявил команду Red Bull главной угрозой позициям своей команды. Вольф сделал это благодаря наводящему вопросу журналиста телеканала Sky Sports.

«Конечно, мы опасаемся Red Bull, – сказал руководитель Mercedes. – Тем более, у Макса Ферстаппена есть возможность стать самым молодым чемпионом мира в истории – я думаю, в свете этого и Хельмут Марко, и Red Bull в целом будут работать особенно активно и оказывать определенное давление на своего пилота. К тому же, на мой взгляд, Red Bull будет выкладываться именно ради успеха в 2020 году и не пойдет на компромиссы в свете работы над машиной для следующего сезона, когда вступят в силу новые правила».

Также Вольф сообщил, что его коллектив не зацикливается на возможности завоевать рекордные седьмые титулы подряд для себя и Льюиса Хэмилтона.

«Скажем так, мы мыслим за пределами этих цифр. Наши задачи – получать удовольствие от происходящего, становиться лучше, самореализовываться по максимуму. Мы будем стараться как можно лучше делать работу – тем более, что ситуация с переходом на новые правила в 2021 году особенно требовательна к тому, как организована эта работа и не допускаются ли ошибки».