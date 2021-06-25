Вольф уверен: замена Боттаса не повлияет на контракт с Хэмилтоном

Прошедшей зимой Льюис Хэмилтон подписал контракт с Mercedes всего на один сезон, из-за чего летом стороны приступили к новым переговорам. Босс команды Тото Вольф уверяет, что обсуждение идет хорошо и сделка скоро будет заключена.

«Переговоры идут хорошо, – сказал Вольф в эфире Sky Sports. – Никаких препятствий для контракта нет. Просто нужно договориться по кое-каким вопросам, это займет еще несколько дней».

В Mercedes пока не определились со вторым гонщиком на 2022 год. Команда выбирает между Валттери Боттасом и Джорджем Расселлом. Считается, что Хэмилтон выступает за сохранение Боттаса. Но Вольф отрицает, что этот вопрос влияет на подписание контракта с Льюисом:

«Мы никогда не обсуждали его предпочтения по части напарника. Он о таком не думает. Но нет ничего, чего мы не рассказывали бы Льюису. Мы с ним открыты. То же самое и с Валттери. И с Джорджем тоже.

Нам надо проанализировать ситуацию на будущее, и затем принять решения. И выберем мы Валттери или Джорджа, выбранный узнает об этом первым».