Вольф усомнился в возможности бороться за лидерство в Мексике
Трассу имени братьев Родригес руководитель команды Mercedes назвал одной из худших для его болидов.
Гонщики Mercedes в пятницу на тренировках в Мексике показали лишь четвертое и пятое время круга, уступив пилотам Ferrari и Red Bull. После завершения заездов руководитель команды Тото Вольф признал, что мексиканская трасса действительно плохо подходит Mercedes и ждать от немецккой команды победы не стоит.
«Не особо, – ответил Вольф на вопрос о том, доволен ли он временем своих гонщиков. – Но и мы и раньше знали, что для нас это проблемная трасса. Нам просто не хватает здесь скорости. Пожалуй, это одна из худших для нас трасс. В прошлом году у нас тут гранулировалась резина, а в этом не хватает мощности, если сравнивать с конкурентами. Мы знали, что придется непросто. Так что, нам тут нужна надежность, это важнее возможности бороться за лидерство.
Полагаю, главным будет как раз сохранение шин до конца гонки. Стартовавшие впереди будут стараться сдержать догоняющих, чтобы не дать им возможности использовать тактику с лишним пит-стопом».
В ходе предыдущего Гран При Японии Mercedes обеспечила себе Кубок конструкторов, борьбу за чемпионский титул в личном зачете после Сузуки также ведут только гонщики этой команды.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Вольф усомнился в возможности бороться за лидерство в Мексике
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