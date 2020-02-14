Вольф усомнился, что Леклер и Ферстаппен выполнят свои контракты

Этой зимой Ферстаппен и Леклер подписали многолетние контракты со своими командами. Макс Ферстаппен продлил сделку с Red Bull до конца сезона-2023, а Шарль Леклер заключил с Ferrari договор до конца 2024 года. Руководитель Mercedes Тото Вольф сомневается, что в их контрактах нет дополнительных условий.

«По-моему, контракты всегда намного сложнее, чем о них говорят в СМИ. Я бы удивился, если бы оба молодых пилота решили остаться в своих командах на пять лет, закрыв за собой двери», – сказал австриец в интервью Auto Motor und Sport.

В предыдущем контракте Ферстаппена с Red Bull был пункт, позволявший голландцу покинуть команду в 2019 году, если бы ко второй половине чемпионата он не шел в тройке лидеров. Однако Ferrari, объявляя о сделке с Леклером, объявила, что тот точно проведет в команде еще пять сезонов.

Ранее Вольф, говоря о переговорах с Льюисом Хэмилтоном, отметил, что Mercedes сохраняет привлекательность для чужих пилотов.