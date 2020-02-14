Вольф усомнился, что Леклер и Ферстаппен выполнят свои контракты
Руководитель Mercedes считает, что молодые пилоты не стали бы связывать себя столь долгосрочными соглашениями
Этой зимой Ферстаппен и Леклер подписали многолетние контракты со своими командами. Макс Ферстаппен продлил сделку с Red Bull до конца сезона-2023, а Шарль Леклер заключил с Ferrari договор до конца 2024 года. Руководитель Mercedes Тото Вольф сомневается, что в их контрактах нет дополнительных условий.
«По-моему, контракты всегда намного сложнее, чем о них говорят в СМИ. Я бы удивился, если бы оба молодых пилота решили остаться в своих командах на пять лет, закрыв за собой двери», – сказал австриец в интервью Auto Motor und Sport.
В предыдущем контракте Ферстаппена с Red Bull был пункт, позволявший голландцу покинуть команду в 2019 году, если бы ко второй половине чемпионата он не шел в тройке лидеров. Однако Ferrari, объявляя о сделке с Леклером, объявила, что тот точно проведет в команде еще пять сезонов.
Ранее Вольф, говоря о переговорах с Льюисом Хэмилтоном, отметил, что Mercedes сохраняет привлекательность для чужих пилотов.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Тото Вольф , Макс Ферстаппен В Магазин , Шарль Леклер
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Вольф усомнился, что Леклер и Ферстаппен выполнят свои контракты
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты