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Вольф усомнился, что Леклер и Ферстаппен выполнят свои контракты

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Вольф усомнился, что Леклер и Ферстаппен выполнят свои контракты
Автор:
, редактор
14 февр. 2020 г., 16:20

Руководитель Mercedes считает, что молодые пилоты не стали бы связывать себя столь долгосрочными соглашениями

Этой зимой Ферстаппен и Леклер подписали многолетние контракты со своими командами. Макс Ферстаппен продлил сделку с Red Bull до конца сезона-2023, а Шарль Леклер заключил с Ferrari договор до конца 2024 года. Руководитель Mercedes Тото Вольф сомневается, что в их контрактах нет дополнительных условий.

«По-моему, контракты всегда намного сложнее, чем о них говорят в СМИ. Я бы удивился, если бы оба молодых пилота решили остаться в своих командах на пять лет, закрыв за собой двери», – сказал австриец в интервью Auto Motor und Sport.

В предыдущем контракте Ферстаппена с Red Bull был пункт, позволявший голландцу покинуть команду в 2019 году, если бы ко второй половине чемпионата он не шел в тройке лидеров. Однако Ferrari, объявляя о сделке с Леклером, объявила, что тот точно проведет в команде еще пять сезонов. 

Ранее Вольф, говоря о переговорах с Льюисом Хэмилтоном, отметил, что Mercedes сохраняет привлекательность для чужих пилотов. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Тото Вольф , Макс Ферстаппен В Магазин , Шарль Леклер
Команды Mercedes В Магазин
Автор Иван Матушкин

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