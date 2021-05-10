Решение Red Bull самостоятельно производить моторы после ухода Honda потребовало от команды создания отдельного департамента – его костяк составили инженеры, которых в Милтон-Кинс переманили из Mercedes.

Разумеется, такие действия не понравились чемпионам мира – что привело к затяжному «обмену любезностями» между главой Mercedes F1 Тото Вольфом и гоночным консультантом Red Bull Хельмутом Марко.

В преддверии и по ходу Гран При Испании оба сделали несколько резких заявлений, не оставляя без внимания слова друг друга. Вольф назвал Марко «ворчуном», а тот счел слова оппонента «нонсенсом» и «недостойными высказываниями».

Пока неясно, чем завершится вся эта история – но очевидно, что ни одна из сторон не собирается первой делать шаг к примирению. И Марко, и Вольф пока считают лучшей тактикой нападение.

Так, комментируя недавнюю потери мотористов, глава Mercedes объяснил, что эти сотрудники еще не скоро смогут подключиться к работе на новом месте.

«Дело в том, что они [Red Bull] всем рассказывают о прямом переходе, – рассказал Тото в интервью Sky Sports. – Но в действительности некоторые не смогут приступить к работе в Red Bull до окончания 2023 года. Это долгий процесс».

Он добавил: «Мы отлично видим, что [в Mercedes] есть лояльные нам сотрудники, и таких большинство. Их преданность коллективу подтверждает ценность нашей группы. У нас есть по-настоящему хорошие специалисты, которым готовы были заплатить в шесть раз больше. Но они не допускали даже мыслей об уходе.

Они остались, потому что им нравится работать у нас и они разделяют наши ценности. Мы предлагаем хорошую атмосферу в коллективе – и прежде уже не раз доказывали, что именно такая среда, в которой каждый может развиваться, служит ключом к успеху. Я очень горд, что мы выстроили ее в Бриксуорте».

Разумеется, доктор Марко тоже не мог промолчать: в интервью F1-insider 78-летний австриец упрекнул Вольфа в некомпетентности.

«Вот Ники [Лауда] всегда поддерживал тесные связи с теми, кто работает над моторами. Он бы уже давно был в курсе наших планов и смог бы противодействовать им», – сказал он.

Глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер старался по мере возможностей держаться в стороне от перепалки Марко с Вольфом, но понятно, что выдержать полный нейтралитет у него возможности не было.

«Для нас невероятно притягательна возможность создавать в будущем шасси и мотор одновременно, чтобы инженеры работали в кооперации, – сказал он в Барселоне. – Количество заявок от желающих работать у нас вдохновляет. Мы начинаем с чистого листа, потому важно сразу поставить правильных людей на правильные позиции.

Мы уже добились в этом определенных успехов, сумев привлечь несколько фантастических талантов вдобавок к тем, кто перейдет к нам из Honda в конце года. Не считая Ferrari, мы станем единственной командой, которая полностью интегрирует создание мотора и шасси под одной крышей.

Мы уже доказали, что умеем создавать машины – теперь нужно сделать это же применительно к силовым установкам».