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Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Вольф удивился запрету на украшения: Разве это сейчас так важно?

Глава Mercedes не понял, зачем новый гоночный директор уделил так много внимания данному правилу

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Вольф удивился запрету на украшения: Разве это сейчас так важно?
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Перед Гран При Австралии гонщикам Формулы 1 еще раз напомнили о запрете на носку «пирсинга или металлических цепочек» во время езды за рулем автомобиля серии. И хотя это правило существует в спортивном регламенте еще с 2005 года, в Мельбурне пилот Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал, что не планирует снимать свои серьги, поскольку даже в кокпите машины Ф1 должно остаться место индивидуальности (к тому же, некоторые из его украшений буквально невозможно снять).

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Глава «Серебряных стрел» Тото Вольф частично поддержал Хэмилтона в этом вопросе: австриец не уверен, зачем новый директор гонки решил напомнить всем об этом правиле. «Первые две гонки Нильс Виттих провел уважительно и без единой ошибки, – рассказал Вольф Press Association. – Но запрет на украшения... Неужели это то противостояние, которое ему нужно на данном этапе? Однако если это останется самой досадной ошибкой директора гонок, то я это легко переживу».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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