Вольф: У Red Bull иной подход, для Mercedes он не сработает
Макс Ферстаппен завоевал поул во Франции, использовав настройки с малым уровнем прижимной силы. Помогли бы они Mercedes? Босс команды уверен, что нет
С того момента, как Формула 1 вернулась на трассу в Ле-Кастелле, победы в квалификации здесь доставались только Льюису Хэмилтону. Однако в этот уик-энд британец ничего не смог противопоставить Максу Ферстаппену, оставшись вторым.
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На сравнительном анализе их быстрых кругов хорошо видно, что Хэмилтон быстрее на извилистом первом секторе, но прямая «Мистраль» обеспечивает Ферстаппену решающее преимущество.
Максу сыграли на руку настройки Red Bull с малым уровнем прижимной силы – они давали возможность быстрее ехать на прямых.
В Mercedes, напротив, сделали ставку на прижим, отчего и уступили по максимальной скорости.
Комментируя такой выбор в эфире Sky Sports, глава чемпионской команды Тото Вольф отметил: «Мы полагаем, что если говорить о нас, то симуляции показывают именно этот вариант более предпочтительным.
Хорошо видно, насколько они [Red Bull] быстры на прямой. Но если мы поставим на машину заднее крыло с низким прижимом, то станем очень серьезно терять в поворотах».
Вольф признал, что для его команды французский уик-энд в целом складывается не лучшим образом: «Этап складывается сложно, так как у нас недостаточно темпа. Поначалу все выглядело даже хуже. чем получилось в итоге. Но нам необходимо прибавлять во всех компонентах. Мы смотрим на все составляющие и пытаемся стать сильнее».
В свою очередь, глава «Быков» Кристиан Хорнер отметил: «Мы решили убрать часть прижимной силы. Думаю, это очень хорошо заметно, если сравнить наше заднее крыло с Mercedes.
Из-за этого нам удается отыгрывать на втором секторе, там у нас меньше лобовое сопротивление.
При этом и на третьем нам тоже удается ехать весьма быстро. Это помогает показывать хорошее время по итогам всего круга. Надеюсь, и завтра в гонке это сыграет нам на руку».
В Ле-Кастелле компания Honda привезла обновленную версию своих моторов, которые получили все пилоты Red Bull и AlphaTauri.
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Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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