Вольф: У Red Bull иной подход, для Mercedes он не сработает

С того момента, как Формула 1 вернулась на трассу в Ле-Кастелле, победы в квалификации здесь доставались только Льюису Хэмилтону. Однако в этот уик-энд британец ничего не смог противопоставить Максу Ферстаппену, оставшись вторым.

На сравнительном анализе их быстрых кругов хорошо видно, что Хэмилтон быстрее на извилистом первом секторе, но прямая «Мистраль» обеспечивает Ферстаппену решающее преимущество.

Максу сыграли на руку настройки Red Bull с малым уровнем прижимной силы – они давали возможность быстрее ехать на прямых.

В Mercedes, напротив, сделали ставку на прижим, отчего и уступили по максимальной скорости.

Комментируя такой выбор в эфире Sky Sports, глава чемпионской команды Тото Вольф отметил: «Мы полагаем, что если говорить о нас, то симуляции показывают именно этот вариант более предпочтительным.

Хорошо видно, насколько они [Red Bull] быстры на прямой. Но если мы поставим на машину заднее крыло с низким прижимом, то станем очень серьезно терять в поворотах».

Вольф признал, что для его команды французский уик-энд в целом складывается не лучшим образом: «Этап складывается сложно, так как у нас недостаточно темпа. Поначалу все выглядело даже хуже. чем получилось в итоге. Но нам необходимо прибавлять во всех компонентах. Мы смотрим на все составляющие и пытаемся стать сильнее».

В свою очередь, глава «Быков» Кристиан Хорнер отметил: «Мы решили убрать часть прижимной силы. Думаю, это очень хорошо заметно, если сравнить наше заднее крыло с Mercedes.

Из-за этого нам удается отыгрывать на втором секторе, там у нас меньше лобовое сопротивление.

При этом и на третьем нам тоже удается ехать весьма быстро. Это помогает показывать хорошее время по итогам всего круга. Надеюсь, и завтра в гонке это сыграет нам на руку».

В Ле-Кастелле компания Honda привезла обновленную версию своих моторов, которые получили все пилоты Red Bull и AlphaTauri.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл