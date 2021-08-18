Вольф: У Расселла и Боттаса будут варианты вне Mercedes

Mercedes по-прежнему не объявила, кто станет ее вторым пилотом в 2022 году: Валттери Боттас или Джордж Расселл. Считается, что второй из них проведет следующий сезон в Williams, но босс Mercedes Тото Вольф уверен, что у любого из гонщиков будет несколько вариантов на выбор.

«У Джорджа и Валттери, вероятно, будет не один вариант, чтобы остаться в Ф1, причем в привлекательной команде, – сказал Вольф. – Большинство команд считают себя претендентами [на победы]. Они рассчитывают на большой шаг вперед, что теперь доступно всем благодаря потолку бюджетов.

Многие рано сосредоточились на подготовке к следующему сезону. Те же Alfa Romeo и Williams нынешние машины давно не обновляют. Так что, при любом нашем решении, у Джорджа и Валттери будут отличные варианты».