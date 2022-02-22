Вольф: У нас никогда не было второго номера

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В грядущем сезоне Формулы 1 у гонщика команды Mercedes Льюиса Хэмилтона будет новый напарник Джордж Расселл, сменивший Валттери Боттаса. Финн нередко оказывал Хэмилтону помощь в борьбе за победы или чемпионские титулы: в том числе поэтому многим интересно, как поведет себя Джордж в новых условиях и решат ли в команде присвоить пилотам определенные статусы.

Босс Mercedes Тото Вольф отметил, что оба гонщика будут бороться на равных. «У нас никогда не было ситуации, в которой мы делили пилотов на первого и второго номеров, – приводит слова Вольфа RacingNews365. – У Льюиса и Валттери всегда были равные возможности и одинаковые машины. В этом году у нас в составе будут восходящая звезда Джордж и, без сомнений, лучший гонщик Формулы 1 Льюис.

Так что работа с ними будет нам в новинку – но мы попытаемся идти в том направлении, которое будет иметь позитивный эффект в отношении доработки автомобиля и позволит стать конкурентоспособными».