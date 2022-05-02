Вольф: Только в Барселоне мы поймем проблему. Еще позже исправим

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Команда Mercedes в этом сезоне предприняла очень необычную тактику. На презентации в начале года она показала одну машину и ее же привезла на тесты в Барселоне. А к тестам в Бахрейне подготовила сильно переделанный болид, на котором почти отсутствуют боковые понтоны.

Как выяснилось, у второго варианта на скорости сильно проявляется козление – равномерные вертикальные колебания машины. Чтобы автомобиль не бился днищем об асфальт, команде пришлось экстренно увеличивать дорожный просвет, а это уже нарушило аэродинамическую концепцию и привело к существенной потере скорости в сравнении с конкурентами.

Отказываться от концепции машины без понтонов в Mercedes не намерены и не оставляют надежды найти способ избавиться от козления, снизить дорожный просвет до нормального и вернуть расчетную скорость. Однако чтобы сделать это, сначала нужно понять, почему козление возникает.

По словам главы команды Тото Вольфа, большие надежды возлагаются на Гран При Испании, так как именно на трассе в Барселоне команда тестировала первую версию своей машины.

«Мы попробуем кое-что в Майами, и еще одно обновление готовим к Барселоне, – цитирует Вольфа немецкое издание Auto Motor und Sport. – Но на самом деле Барселона важна тем, что там мы испытывали первый вариант машины этого года, тот самый, что демонстрировали в феврале на презентации.

Так вот, та машина существенно меньше козлила, чем нынешняя. И сравнив данные на одной и той же трассе с февральского теста и с уик-энда Гран При Испании мы надеемся понять, чем наш боевой болид отличается от первого, демонстрационного».