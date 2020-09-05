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Формула 1 / Гран При Италии / Новость

Вольф: Теперь в гонках мы будем еще быстрее

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Вольф: Теперь в гонках мы будем еще быстрее
Автор:
, Редактор

По словам главы команды Mercedes, вместо отказа от режима повышенной мощности в квалификациях команда научилась использовать его в гонках

Гран При Италии стал первым этапом Формулы 1, когда командам запретили использовать «режим вечеринки». Так называют особый режим работы силовых установок, который команды использовали только в субботу.

Теперь все участники обязаны использовать в квалификации и в гонке одинаковые режимы работы двигателей. Однако, судя по результатам квалификации, команда Mercedes, против которой в первую очередь и готовился запрет, в квалификации ничуть не потеряла. А в гонке болиды стали только быстрее, предупредил глава Mercedes Тото Вольф.

«Мы следуем эволюционному принципу Дарвина и адаптируемся к окружающим условиям, стараясь получить максимум от возможного, – сказал Вольф после квалификации. – Так что как только стало заметно лоббирование отмены «режима вечеринки», мы начали работать в этом направлении. Это случилось задолго до появления технической директивы.

Сегодня мы впервые могли увидеть, как изменился расклад сил между командами, и это интересные результаты. Думаю те, кто сегодня старались больше всех, хорошего результата как раз не показали. Нашей целью было улучшить гоночный темп, что мы сможем продемонстрировать завтра. Но и в субботу проигрывать не хотелось.

Готовясь к отмене «режима вечеринки», мы естественно рассматривали возможность повышения изменения гоночного режима с целью поднятия мощности.

И благодаря нашей организованности, благодаря настрою наших парней в Бриксворте, нам удалось создать новый квалификационный режим, который может использоваться и в гонках.

В итоге наши потери в квалификации оказались очень незначительными, зато в гоночном режиме мы смогли существенно прибавить. Без долгой разработки и длительных стендовых испытаний мы бы этого не достигли. Посмотрим, что нам это даст в предстоящие сезоны».

Дополнительная информация: Люк Смит

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Сессия Квалификация
Команды Mercedes
Автор Сергей Иванов

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