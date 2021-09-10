Вольф: Тема с подходящими нам или Red Bull трассами устарела

Успех пилотов Mercedes на квалификации Гран При Италии – Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон показали два лучших результата – не стал большой неожиданностью. Считается, что скоростная трасса в Монце хорошо подходит машинам немецкой команды: с начала т.н. гибридной эры Mercedes выиграла 5 из 7-ми гонок в пригороде Милана.

Однако руководитель чемпионского коллектива Тото Вольф считает, что в этом сезоне уже не слишком логично говорить о подходящих или не подходящих разным машинам автодромах.

«Я думаю, это не более чем ностальгическая история, – изложил менеджер свою позицию съемочной группе телеканала Sky Sports. – Разговоры о том, что трасса подходит тому или иному болиду, уже не актуальны. Мы были сильны в Венгрии. И, по идее, должны были быть сильны в Голландии – но теряли время в двух поворотах, и это предопределило отставание от соперников. Да, сегодня все прошло неплохо – но я бы не стал делать далеко идущих выводов, уж слишком все плотно».

Впрочем, далеко не все готовы согласиться с Вольфом. К примеру, Ландо Норрис, едва не опередивший Макса Ферстаппена в борьбе за 3-е место, был чрезвычайно удивлен разницей в темпе McLaren по ходу двух последних уик-эндов.

«Машина была сегодня очень шустрой, ехала прекрасно, – сообщил гонщик все тому же британскому телеканалу. – И это просто дико ведь! На одной трассе мы проигрываем Ферстаппену полторы секунды, а теперь я всего в паре сотых от него. И все это из-за характера трассы и из-за того, как работает машина. Разница в скорости может быть просто огромной. Мы не сказать что много поменяли в машине – но машина стала намного быстрее. И это здорово».