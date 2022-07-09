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Третий сегмент квалификации в Шпильберге пришлось дважды прерывать красными флагами после того, как Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл поочередно разбили свои машины.

Сначала семикратный чемпион мира улетел в гравий в седьмом повороте, чуть позже его напарник закрутился на выходе из последнего.

Как рассказал глава Mercedes Тото Вольф на субботней пресс-сессии FIA, на обеих W13 потребовалось заменить днище, а коробки передач команда тщательно проверит, прежде чем использовать дальше. Расселлу поставили новое заднее крыло, плюс на обеих машинах заменили множество мелких элементов.

«Вчера вечером наши боксы выглядели так, словно кто-то уронил на пол машинку из конструктора Lego», – с грустной улыбкой объяснил австриец. Он также пошутил, что вся та прибавка к бюджету, которой команды Ф1 добились днем ранее, оказалась истрачена за одну ночь на ремонт двух шасси.

Вольф добавил: «Теперь наif машина быстра. В нескольких последних поворотах, где Льюис атаковал, его время вообще было самым лучшим.

Могли бы мы поспорить за поул? Не уверен, но нам точно было по силам оказаться в десятой или полутора от лидеров. И это на трассе, где прежде наша машина была не особенно хороша. Так что прогресс налицо.

Как по мне, пусть лучше оба наших пилота улетят в стену, сражаясь за поул, чем они будут показывать восьмое время и ехать как "унылый Эдди" (это имя туповатого героя в исполнении одного австралийского комика – прим.ред.)».

Говоря о причинах ошибки, глава Mercedes признал, что в данном случае пилоты просто чуть увлеклись скоростью: «Машиной по-прежнему сложно управлять, но теперь, когда мы бьемся за поул, я очень рад видеть, что они атакуют по настоящему.

Льюис входил в предыдущий [шестой] поворот на 10 км/ч быстрее, чем до этого, и в седьмом тоже был на 10 км/ч быстрее – потому и не смог его преодолеть.

Про Джорджа можно сказать те же слова. Он видел, что идет с улучшением прежнего графика. Прежде ему это здорово удавалось, но в этот раз он зашел слишком далеко.

Да, сказался и ветер, и другие условия, но главное в том, что машиной все еще сложно управлять, но теперь она быстрее. И меня это полностью устраивает».

После штрафа Серхио Переса гонщики Mercedes будут стартовать в субботнем спринте четвертым и девятым.