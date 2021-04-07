Вольф сравнил настроения в Mercedes с 2013 годом

В 2013 году Формула 1 проводила финальный сезон по старым правилам. Безоговорочными фаворитами были Red Bull и Себастьян Феттель – немец выиграл 13 гонок, в том числе девять последних подряд. Однако прошла зима, регламент радикально поменялся, и звание безусловного лидера перешло к Mercedes.

С тех пор команда из Брэкли не отдала соперникам ни одного титула, хотя порой Ferrari удавалось навязывать ей серьезную борьбу. Первый этап нового чемпионата в Бахрейне показал, что теперь представителей штутгартской марки ждет новое сражение с Red Bull. Макс Ферстаппен завоевал поул – он достался не Льюису Хэмилтону на старте сезона впервые за восемь лет, – а в гонке лишь тактика и удача позволили Mercedes взять верх.

«Можно сказать, что в команде сейчас особое настроение и эти новые обстоятельства многим по душе, – рассказал Motorsport.com руководитель чемпионов мира Тото Вольф. – В теории получается, что Red Bull быстрее. И теперь они будут защищать победы, а мы – сражаться за них. Именно так всегда бывает, когда у кого-то самая быстрая машина.

Нам предстоит догонять. Нам надо показать свои возможности и найти дополнительную скорость. Но если говорить строго, то пока мы вторые».

Он добавил: «Для нас погоня за соперником только в удовольствие, это новая ситуация, она открывает нам новые возможности. Такого фактически не было с 2013 года. А я очень люблю 2013 год.

Сейчас я чувствую в команде тот же импульс, как и тогда – в тот момент я только приступил к работе. Тогда тоже было доминирование Red Bull, они как раз готовились в четвертый раз подряд забрать титулы».