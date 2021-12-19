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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Вольф сравнил финал Ф1 с бесславным голом Марадоны

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И еще одним матчем чемпионата мира по футболу, но 1966 года

Вольф сравнил финал Ф1 с бесславным голом Марадоны

Финал сезона Ф1 в Абу-Даби прошел чуть меньше недели назад, и о спорном Гран При Тото Вольф впервые высказался только 16 декабря. Он рассказал, что считает решение гоночной дирекции дать только некоторым круговым вернуться в круг неправильным. И, несмотря на отказ подавать апелляцию, все равно не может смириться с «несправедливостью» со стороны FIA.

«Это определенно на том же уровне, что и “Рука Бога” Диего Марадоны или гол на стадионе “Уэмбли” в 1966 году», – рассказал Вольф в интервью немецкому таблоиду Bild.

И данное сравнение – очень серьезно, потому что победы в тех матчах были одержаны в том числе и благодаря ошибкам арбитров. Первая приведенная Вольфом игра – четвертьфинал чемпионата мира 1986 года, в котором сыграли Аргентина и Англия.

Все происходило прямиком в штрафной зоне. Один из британских защитников прервал пас соперника и попытался перекинуть мяч на вратаря, но рядом с вратарем оказался Марадона. Он подпрыгнул, чтобы как бы коснуться мяча головой, перекинуть его через игрока и направить в ворота. Практически так и получилось: правда, Диего забил тот гол рукой, и никто из судей этого не заметил. После матча Марадона описал, что это произошло «немного с помощью головы Марадоны, немного с помощью руки Бога». Посмотреть этот момент можно, например, здесь.

Второй матч – 1966 года – проходил между Англией и ФРГ в финале чемпионата мира. Тогда команды ушли на дополнительное время, потому как основное истекло при счете 2:2. И на 101-й минуте Англия открыла счет: ее игрок так сильно ударил в верхнюю перекладину, что мяч на высокой скорости отскочил вниз, прямиком на белую линию. Арбитры гол засчитали, хотя на повторе видно, что мяч все-таки скорее не пересек границу – а значит, не залетел в ворота. Англия тот матч выиграла.

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