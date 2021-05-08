Вольф сравнил Боттаса с женой. И обещал не флиртовать с другими

Недавно в Формуле 1 появились слухи о возможной замене Валттери Боттаса на Джорджа Расселла в составе Mercedes прямо по ходу сезона. И сам Боттас, и босс команды Тото Вольф эту информацию уже опровергли. Но на всякий случай Вольф решил еще раз внести ясность по ходу Гран При Испании.

«Он точно будет за рулем, если только не заболеет, – заверил Вольф. – Не вижу причин для замены. Это другие любят устраивать бег вокруг стульев под музыку. А мы никаких изменений не планируем.

Если ты недоволен женой и начинаешь засматриваться на других женщин, это отношения не улучшит. Я стараюсь поработать с пилотом и добиться улучшения его результатов прежде, чем начать флиртовать с другими гонщиками».