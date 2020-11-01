Вольф сравнил автодромы Ф1 с парковками у супермаркетов

Вопрос о соблюдении границ трассы и наказаниях за их нарушения в последнее время активно обсуждается и пилотами, и представителями команд, и болельщиками. По ходу проходящего сейчас Гран При Эмилии-Романьи дело дошло до того, что против использующейся сейчас логики весьма эмоционально высказался даже обычно сдержанный Даниил Квят.

В частности, российский пилот выступил за более активное использование гравийных ловушек вместо асфальтовых зон безопасности. Чуть позже аналогичную мысль высказал и Тото Вольф – руководитель чемпионской команды Mercedes.

«Нам надо возвращать гравий – чтобы пилот не мог выехать за пределы трассы и вернуться обратно практически без потерь времени и без ущерба для машины, – заявил менеджер в субботу в паддоке трассы в Имоле. – Я всегда был против выбранного в последние годы направления, когда трассы стали превращаться в какие-то безразмерные парковки у супермаркетов. Все это приводит к тому, что снижается роль пилота и его навыков. Думаю, что не так уж сложно будет создать гравийные зоны безопасности там, где проходят этапы чемпионата».