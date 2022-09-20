Вольф сравнил 11-ю команду Формулы 1 с куском пирога
Глава Mercedes нашел очень красивую аналогию, чтобы объяснить, почему изменил собственное мнение
После того, как Майкл Андретти зимой 2022 года озвучил планы дебютировать со своей командой в Формуле 1, участники чемпионата весьма прохладно отреагировали на эту идею. Никто не хотел терять призовые и получать нового сильного соперника.
Даже готовность американца внести 200 миллионов долларов в специальный фонд, призванный компенсировать командам неизбежное снижение призовых, не изменило настроений паддока.
Одним из тех, кто активнее других объяснял, что Формуле 1 не нужна Andretti, все это время оставался глава Mercedes F1 Тото Вольф. Однако недавно австриец изменил точку зрения – как только появились слухи, что после несостоявшегося альянса с Red Bull компания Porsche готова объединить усилия с Андретти.
«Формула 1 восхищает тем, что у каждой из команд здесь есть собственные ДНК, но одинаковая преданность спорту, – приводит слова Тото онлайн-издание Motorsport-Magazin. – Большинство из них тратит на Ф1 по много миллионов на протяжении уже долгого времени.
Именно это сделало Формулу 1 такой, какая она есть сейчас.
И если новая команда хочет присоединиться, то любой вправе подать заявку в FIA, после чего федерация и Ф1 должны совместно принять решение, отвечает ли этот проект интересам нашего бизнеса. Пока достойных заявок не было.
Но если команда приходит с новым поставщиком моторов и говорит о серьезных планах, это, конечно, полностью меняет все дело. Это я говорю вам с позиций владельца команды. Нет никаких проблем поделиться пирогом, если сам пирог станет больше».
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