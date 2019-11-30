Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
28 нояб.
-
01 дек.
Гонка через
18 Часов
:
37 Минут
:
42 Секунд
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Вольф спокойно отнесся к переговорам Хэмилтона с Ferrari

Поделились
Комментарии
Вольф спокойно отнесся к переговорам Хэмилтона с Ferrari
Автор:
, Редактор новостей
Соавтор: Джонатан Нобл
30 нояб. 2019 г., 17:51

Руководителя команды Mercedes Тото Вольф не обеспокоили сообщения о том, что Льюис Хэмилтон общался с председателем совета директоров итальянской компании.

Согласно информации от итальянской La Gazzetta dello Sport, Льюис Хэмилтон – контракт которого, как и у большинства пилотов, истечет в конце 2020-го – по ходу этого сезона дважды встречался с Джоном Элканном, одним из ключевых акционеров компании Ferrari.

Читайте также:

Хэмилтон неоднократно отмечал, что предан команде Mercedes и не думает об уходе. Однако его начальник Тото Вольф еще в мае рассказывал, что обсуждал с Льюисом теоретическую возможность перехода гонщика в Скудерию.

В Абу-Даби Вольфа попросили прокомментировать сообщения о переговорах Хэмилтона с Элканном. Австриец ответил: «Я совсем не против этого. Это свободный мир, и я считаю естественным, что каждый изучает разные варианты продолжения карьеры. 

У меня в этом плане нет никаких проблем. Гонщик всегда будет пытаться оказаться в самой быстрой машине, а самой быстрой машине нужен лучший гонщик».

В пятницу руководитель Скудерии Маттиа Бинотто сказал, что будет только рад, если Хэмилтон не будет иметь обязательств перед командами Ф1 на 2021 год.

Читайте также:

«Я абсолютно расслаблен, – пояснил свою позицию Вольф. – Нам нужно постараться и предоставить гонщикам самую быструю машину. И если мы сможем сделать это, я на сто процентов уверен, что у нас будет лучший состав пилотов.

И пока все указывает на то, что наши отношения с Льюисом не должны прекратиться – но никогда не узнаешь, как все сложится на самом деле. Моим личным приоритетом остается продолжение успешной работы с Льюисом».

Следующая новость
Видео: Леклер не успевает на быстрый круг в Q3

Предыдущая новость

Видео: Леклер не успевает на быстрый круг в Q3

Следующая новость

Расселл сравнялся с Алонсо в степени превосходства над напарником

Расселл сравнялся с Алонсо в степени превосходства над напарником
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Mercedes В Магазин , Scuderia Ferrari
Автор Валентин Хорунжий

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Гонка Старт через
18 Часов
:
37 Минут
:
42 Секунд
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Квят и Ferrari снова сделали это. Герои и неудачники квалификации в Абу-Даби

2
Формула 1

Леклер сломал план Ferrari, поставив Medium во втором сегменте

3
Формула 1

Вольф спокойно отнесся к переговорам Хэмилтона с Ferrari

40мин
4
Формула 1

Почему Леклер слишком поздно выехал из боксов? Отвечает Бинотто

5
Формула 1

Сайнс назвал поражение от Норриса в квалификациях раздутым

24мин

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

Сайнс назвал поражение от Норриса в квалификациях раздутым
F1

Сайнс назвал поражение от Норриса в квалификациях раздутым

Расселл сравнялся с Алонсо в степени превосходства над напарником
F1

Расселл сравнялся с Алонсо в степени превосходства над напарником

Вольф спокойно отнесся к переговорам Хэмилтона с Ferrari
F1

Вольф спокойно отнесся к переговорам Хэмилтона с Ferrari

Видео: Леклер не успевает на быстрый круг в Q3
F1

Видео: Леклер не успевает на быстрый круг в Q3

Гасли: Поражение от Сайнса в квалификации поможет обогнать Карлоса в гонке
F1

Гасли: Поражение от Сайнса в квалификации поможет обогнать Карлоса в гонке

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
12 дек.
Билеты
30 янв.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.