Вольф спокойно отнесся к переговорам Хэмилтона с Ferrari

Согласно информации от итальянской La Gazzetta dello Sport, Льюис Хэмилтон – контракт которого, как и у большинства пилотов, истечет в конце 2020-го – по ходу этого сезона дважды встречался с Джоном Элканном, одним из ключевых акционеров компании Ferrari.

Хэмилтон неоднократно отмечал, что предан команде Mercedes и не думает об уходе. Однако его начальник Тото Вольф еще в мае рассказывал, что обсуждал с Льюисом теоретическую возможность перехода гонщика в Скудерию.

В Абу-Даби Вольфа попросили прокомментировать сообщения о переговорах Хэмилтона с Элканном. Австриец ответил: «Я совсем не против этого. Это свободный мир, и я считаю естественным, что каждый изучает разные варианты продолжения карьеры.

У меня в этом плане нет никаких проблем. Гонщик всегда будет пытаться оказаться в самой быстрой машине, а самой быстрой машине нужен лучший гонщик».

В пятницу руководитель Скудерии Маттиа Бинотто сказал, что будет только рад, если Хэмилтон не будет иметь обязательств перед командами Ф1 на 2021 год.

«Я абсолютно расслаблен, – пояснил свою позицию Вольф. – Нам нужно постараться и предоставить гонщикам самую быструю машину. И если мы сможем сделать это, я на сто процентов уверен, что у нас будет лучший состав пилотов.

И пока все указывает на то, что наши отношения с Льюисом не должны прекратиться – но никогда не узнаешь, как все сложится на самом деле. Моим личным приоритетом остается продолжение успешной работы с Льюисом».