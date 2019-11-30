Вольф спокойно отнесся к переговорам Хэмилтона с Ferrari
Руководителя команды Mercedes Тото Вольф не обеспокоили сообщения о том, что Льюис Хэмилтон общался с председателем совета директоров итальянской компании.
Согласно информации от итальянской La Gazzetta dello Sport, Льюис Хэмилтон – контракт которого, как и у большинства пилотов, истечет в конце 2020-го – по ходу этого сезона дважды встречался с Джоном Элканном, одним из ключевых акционеров компании Ferrari.
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Хэмилтон неоднократно отмечал, что предан команде Mercedes и не думает об уходе. Однако его начальник Тото Вольф еще в мае рассказывал, что обсуждал с Льюисом теоретическую возможность перехода гонщика в Скудерию.
В Абу-Даби Вольфа попросили прокомментировать сообщения о переговорах Хэмилтона с Элканном. Австриец ответил: «Я совсем не против этого. Это свободный мир, и я считаю естественным, что каждый изучает разные варианты продолжения карьеры.
У меня в этом плане нет никаких проблем. Гонщик всегда будет пытаться оказаться в самой быстрой машине, а самой быстрой машине нужен лучший гонщик».
В пятницу руководитель Скудерии Маттиа Бинотто сказал, что будет только рад, если Хэмилтон не будет иметь обязательств перед командами Ф1 на 2021 год.
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«Я абсолютно расслаблен, – пояснил свою позицию Вольф. – Нам нужно постараться и предоставить гонщикам самую быструю машину. И если мы сможем сделать это, я на сто процентов уверен, что у нас будет лучший состав пилотов.
И пока все указывает на то, что наши отношения с Льюисом не должны прекратиться – но никогда не узнаешь, как все сложится на самом деле. Моим личным приоритетом остается продолжение успешной работы с Льюисом».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин , Scuderia Ferrari
|Автор
|Валентин Хорунжий
Вольф спокойно отнесся к переговорам Хэмилтона с Ferrari
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