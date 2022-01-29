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Формула 1 Новости

Вольф сожалеет о ссоре с Хорнером: Не надо было отвечать

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По словам Тото, он не должен был реагировать на жесткие фразы Кристиана

Вольф сожалеет о ссоре с Хорнером: Не надо было отвечать
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Тесное соперничество Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена по ходу минувшего сезона Формулы 1 только способствовало развитию конфликта между боссом Mercedes Тото Вольфом и главой Red Bull Кристианом Хорнером. Они даже не раз «атаковали» друг друга словесно на пресс-конференциях или в медиа. 

Оглядываясь назад, Вольф сожалеет, что дал ход ссоре с Хорнером.

«Мне правда жаль, что так развились наши отношения, – рассказал Вольф нидерландскому изданию Formule 1 Magazine. – Я всегда стараюсь оставаться профессионалом и подходить ко всему правильно. Но да, какой-то момент эта вражда между нами стала личной.

Во время той ситуации с гибкими крыльями Кристиан сказал мне “держать рот на замке”: я ответил, что он болтун и слишком много говорит на камеры. Я не должен был этого говорить.

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Нужно проявлять уважение к сопернику, даже если ведется нешуточная борьба».

Вольф рассказал, что именно его жена, Сьюзи, помогла ему понять, что что-то идет не так в отношениях с Хорнером. «Она сказала: “Почему у вас такие дискуссии? Если кто-то начинает так себя вести, то тебе не следует тоже поступать подобным образом”. Что поделать: иногда у нас, мужчин, играет слишком много гормонов».

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