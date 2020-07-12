Вольф согласился стать менеджером Феттеля

После решения Ferrari не продлевать с ним контракт Себастьян Феттель начал искать себе команду на следующий год. Положением немца осложняется тем, что он никогда не имел агента или менеджера, который вел бы его дела.

Феттеля называли кандидатом на место в Mercedes. Руководитель этой команды Тото Вольф является совладельцем агентства, которое работает со спортсменами, и ведет дела Валттери Боттаса и Эстебана Окона. Вольф признал, что не отказался бы поработать с Феттелем, но не знает, нужно ли это гонщику.

«С чисто человеческой точки зрения – почему бы и нет? – сказал Вольф. – Если бы я был менеджером Себастьяна, мы бы точно поладили. Но я не уверен, что принес бы ему пользу, не уверен, что команды, про которые говорят [в отношении Феттеля], стали бы вести со мной переговоры».

Вольф добавил, что Феттель справится и без менеджера: «Зачем платить кому-то 20%, если можешь все сделать сам? Не думаю, что ему мешает отсутствие менеджера. Многие топ-пилоты работают без агентов, например Хэмилтон. Они умные парни. Не просто ездят на быстрых машинах, но знают себе цену и понимают ситуацию на рынке».

Дополнительная информация: Кристиан Ниммерфоль