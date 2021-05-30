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Формула 1 Новость

Вольф согласился с Хэмилтоном, что гонки слишком дороги

Автор:
, Редактор Ф1

Босс чемпионской команды внезапно возмутился расценками на выступления в картинге и младших формулах

Вольф согласился с Хэмилтоном, что гонки слишком дороги

Чуть больше недели назад Льюис Хэмилтон в интервью испанской газете AS Sport заявил, что Формула 1 «стала клубом для детей миллиардеров». И что бюджетов, которыми сам британец располагал во время выступлений в младших формулах, сейчас вряд ли хватило бы для попадания в чемпионат мира.

Своего пилота в одном из недавних интервью поддержал и руководитель команды Mercedes Тото Вольф. 

«В наш спорт приходят люди разного происхождения, каждый со своей историей – и это делает сюжет наших соревнований имеющим кое-что общее с мыльной оперой, – заявил менеджер. – И благодаря этому – привлекающим внимание даже тех, кто раньше не следил за гонками. 

Я, впрочем, сомневаюсь, что парням из наиболее богатых семей все дается так уж легко. И у них свои проблемы, свои демоны, с которыми приходится сражаться. 

Но, думаю, мы можем сделать более доступными начальные уровни гонок. Чтобы даже пилоты, у которых нет солидной финансовой подушки, могли бы добиваться успеха в младших формулах. А у команд Формулы 1 должна быть возможность видеть успехи таких спортсменов. 

Сейчас сезон в картинге на высоком уровне стоит 250 тысяч долларов, сезон в Формуле 4 – полмиллиона, в Формуле 3 – миллион. Это абсурд, и с этим надо что-то делать, так как гонки должны быть более доступными. Мы должны помочь детям, которым интересен автоспорт, участвовать в соревнованиях на более гуманных условиях». 

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Антипримеры для Макса. Пилоты, которые лидировали в Ф1 один этап

Предыдущая новость

Антипримеры для Макса. Пилоты, которые лидировали в Ф1 один этап
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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes
Автор Люк Смит

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