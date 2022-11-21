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После восьми лет доминирования в Формуле 1 команда Mercedes оказалась по итогам чемпионата-2022 лишь на третьем месте, уступив соперникам из Red Bull и Ferrari. Смена регламента оказалась непростым испытанием для конструкторов их Брэкли, которые зимой «проглядели» эффект болтанки на прямых.

Под конец сезона ситуацию удалось немного выиграть и даже одержать победу в Сан-Паулу, однако по меркам Mercedes такие результаты выглядят откровенно слабыми.

Однако, как рассказал глава команды Тото Вольф, негатив от прошедшего чемпионата все равно не сравнить с тем, что в Mercedes испытали ровно год назад, когда в финале сезона Льюис Хэмилтон проиграл титул Максу Ферстаппену.

По просьбе Motorsport.com Вольф сравнил, две эти ситуации: «Прошлогодняя хуже, тут не может быть сомнений. В том сезоне мы были очень сильны, но все закончилось не в нашу пользу. Пара секунд – и все было кончено.

Ситуация была не в наших руках, мы ее не контролировали. Признаюсь, со мной такое случилось едва ли не впервые с подросткового возраста. И чувство справедливости подсказывало, что это противоречит всем моим ценностям».

Тото продолжил: «В этом году не было таких пиковых эмоций. Мы с самого начала понимали, что машина просто недостаточно хороша. Полагаю, мы медленно, но верно осознали это. Нам пришлось погружаться в ситуацию все глубже и глубже, чтобы докопаться до решения проблемы.

После этого мы начали улучшать корреляцию, добились хорошего соответствия [поведения реальной машины и ее модели], смогли показывать результаты. Мы старались концентрироваться на тех трассах, где можно было ожидать сложностей – вроде Абу-Даби, – чтобы там минимизировать потери.

Мы делали все сами. Год назад случившееся в Абу-Даби не было результатом наших действий. В этот раз мы знали, что сделали не так. Соперники справились лучше. И результаты сезона получились заслуженными. Так что у нас нет с этим проблем».

Тото Вольф, руководитель команды и генеральный директор, Mercedes AMG Фото: Гарет Харфорд / Motorsport Images

Также Вольф похвалил семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, на которого весной легла основная нагрузка, когда требовалось по ходу Гран При проводить много испытаний, направленных на выяснение первопричины проблем с машиной.

«Он был очень хорош в этом сезоне, – сказал австриец. – Можно было ожидать, что после поражения в споре за титул он раскатает всех и вся. Но мы не смогли дать ему достаточно быструю машину, чтобы сделать это.

В сложные дни, когда все валилось из рук, он поддерживал нас на брифингах своей энергией. Если говорить про его рекорд [серию побед в каждом сезоне, которая прервалась в 2022-м], то я правда не думаю, что это важно для него. Куба важнее было помочь развернуть паруса для будущего чемпионата.

Их партнерство с Джорджем [Расселлом] оказалось очень успешным, вместе они здорово помогли улучшать машину.

Я уже десять лет знаю Льюиса как человека, и в этом плане он просто уникален. Это выдающаяся личность – в этом плане он лучше, чем любые его выступления за рулем. Это отношение и подход к делу я готов назвать непревзойденными».