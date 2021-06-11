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Формула 1 Новости

Вольф: Слабые гонки не заставят Mercedes поменять планы

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Даже после поражений в Монако и Баку чемпионская команда не станет забирать ресурсы из программы подготовки к новому сезону

Вольф: Слабые гонки не заставят Mercedes поменять планы

За два последних Гран При команда Mercedes заработала всего семь очков – такого слабого отрезка у нее не было с 2012 года. Руководитель чемпионов мира Тото Вольф уже назвал такие результаты неприемлемыми.

Сейчас в Кубке конструкторов Red Bull выигрывает у Mercedes 26 очков.

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В недавнем прошлом команда из Брэкли уже была вынуждена отыгрываться: в 2017 и 2018 годах Ferrari навязывала ей серьезную борьбу и тоже выходила вперед по ходу чемпионата. Но Mercedes неизменно удавалось, прибавив по ходу сезона, склонить чащу весов в свою пользу.

Нынешняя ситуация имеет важное отличие: участникам Ф1 сложно рассчитывать на серьезную прибавку в скорости, так как работа над машинами уже практически остановлена, а главные силы брошены на подготовку к будущему сезону, когда вступит в силу радикально обновленный регламент.

Вольф рассказал, что даже неудачи Баку и Монако не заставят команду скорректировать планы. При этом австриец проговорился, что ранее подобные изменения действительно имели место.

«Нам уже пришлось уточнять планы подготовки к 2022-му, и сейчас исправить что-то уже нет возможности, – сказал Вольф в Баку. – Два очень плохих уик-энда не заставят нас отказаться ни от одного из принятых стратегических решений. 

Мы и так знали, что две эти трассы станут для нас самыми худшими. Надеюсь, это была верная оценка. 

Давайте посмотрим, как будет складываться европейская часть сезона. При этом не вызывает сомнений, что пока мы выглядим гораздо хуже собственных стандартов и ожиданий».

Следующий этап Формула 1 проведет во Франции, где два последних Гран При выиграл Льюис Хэмилтон.

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