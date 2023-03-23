Вольф: Скопировать Red Bull? Да хоть SpaceX, лишь бы вернуть скорость

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После слабого старта сезона в Mercedes признали необходимость отказа от «беспонтонной» концепции шасси, которую использовали с начала 2022 года, и сейчас готовят его радикальную переделку.

При этом многие наблюдатели полагают, что конструкторам будет сложно избежать копирования идей Red Bull, чья машина является самой эффективной в нынешнем пелотоне.

В то же время, есть те, кто считает несолидным для топ-команды уровня Mercedes заимствовать чужие находки, ведь такой шаг по сути подтверждает некомпетентность собственного конструкторского штаба.

По ходу уик-энда в Джидде об этом спросили Тото Вольфа.

«Сейчас мы никак не ограничиваем себя в том, как будет выглядеть [доработанная] машина, – ответил глава Mercedes. – Она просто должна быть как можно быстрее.

Если она окажется похожей на Red Bull, да хоть на SpaceX (аэрокосмическая компания Илона Макса – прим.ред.) – мне без разницы. Единственное – у нее должна быть скорость.

Если для этого потребуется повторить идеи Red Bull – мы даже готовы налепить где-то их логотип. Я вообще не буду испытывать за это стыда, если только машина покажет хорошую скорость».

Вольф вспомнил, как год назад Aston Martin радикально переделала свое шасси, также реализовав идеи соперников из Милтон-Кинса.

«Их подход доказывает, что за шесть-семь месяцев можно отыграть так много времени, что ты окажешься среди лидеров, – сказал Тото. – Это хороший прием.

Такое приятно видеть – этот пример показывает, что никогда нельзя списывать сезон, всегда можно что-то исправить».

По итогам двух первых Гран При 2023 года Mercedes и Aston заработали поровну очков, но зеленая команда впереди в Кубке конструкторов благодаря двум подиумам Фернандо Алонсо.