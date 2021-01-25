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Формула 1 / Новость

Вольф: С Пересом Red Bull станет сильнее

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Вольф: С Пересом Red Bull станет сильнее
Автор:
, Редактор Ф1

Босс Mercedes ожидает роста конкуренции

В последние годы Red Bull неоднократно сетовала, что не может побороться с Mercedes в Кубке конструкторов, так как не имеет пары равных пилотов. Большую часть очков RBR приносил Макс Ферстаппен, тогда как его напарники сильно отставали.

В 2021 году за австрийскую команду поедет Серхио Перес, и босс Mercedes Тото Вольф уверен, что это сделает Red Bull сильнее.

«Да, наверняка с Пересом Red Bull станет гораздо более серьезным соперником в Кубке конструкторов, – сказал Вольф в эфире ORF. – Я полагаю, Серхио будет силен, и любопытно посмотреть, как он справится на фоне Ферстаппена.

В остальном же, сезон мы проведем на прошлогодних машинах. Думаю, Honda будет серьезно давить на газ, чтобы побороться за титул в свой последний сезон. Поэтому должно быть интересно».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес
Команды Red Bull Racing
Автор Люк Смит

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