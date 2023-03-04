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Вольф: С нынешней концепцией машины нам не победить

Глава Mercedes F1 признал, что без радикальной переделки шасси его команде не стоит рассчитывать на возвращение в число лидеров

Джонатан Нобл
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, редактор Ф1 (Global)
Вольф: С нынешней концепцией машины нам не победить
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В Mercedes ожидали от сезона-2023 возвращения в группу лидеров после сложностей предыдущего чемпионата мира. Однако первый же Гран При в Бахрейне явно дал понять, что до этого пока далеко – в квалификации Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон стали по скорости только шестым и седьмым.  

Зимой в Брэкли решили не менять «беспонтонную» концепцию своего шасси, хотя никто из других конструкторов не пошел по этому пути – предпочтя копировать концепции Red Bull и Ferrari.  

Вечером в субботу в паддоке сахирской трассы глава Mercedes Тото Вольф признал, что без коренной переделки машины W14 рассчитывать на успех гонщикам команды не стоит. 

«Должен сказать, нынешний пакет в конечном счете просто не является конкурентоспособным, – сказал австриец, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Зимой мы сделали все, что только было возможно. Но теперь нужно перегруппироваться, хорошенько поработать с инженерами и отказаться от любых догм. 

Нет никаких аксиом. Нужно решить, какое направление нам следует выбрать, чтобы вновь стать конкурентоспособными и побеждать в гонках».

Он продолжил: «В прошлом году мы завоевали много подиумов и в итоге выиграли Гран При. Уверен, что и в этом сезоне мы сможем побеждать. Но сейчас надо заняться среднесрочными и долгосрочными задачами».

Вольф объяснил, что переключение ресурсов на новый проект вовсе не значит, что работы по улучшению W14 будут свернуты. 

«Мы – гонщики, – сказал глава команды. – Мы никогда не отказываемся от борьбы и в каждом сезоне хотим стать сильнейшими. 

Если посмотреть на расстановку сил, кто-то назовет ее нереалистичной. Я же пытаюсь понять, что мы можем улучшить к следующей неделе. Какие изменения важно реализовать? Как сделать это быстро, чтобы переломить ситуацию уже в этом году? 

Это лишь первая квалификация сезона. Я ничего не сбрасываю со счетов, но понимаю, что в машине требуется поменять очень много».

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