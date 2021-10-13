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Формула 1 / Гран При Турции Новости

Вольф: Роль Боттаса может быть решающей в чемпионате

Автор:
, редактор Ф1

Тото отметил, как Валттери помог Льюису и команде

Вольф: Роль Боттаса может быть решающей в чемпионате

На Гран При Турции Валттери Боттас одержал свою первую победу в 2021 году. Уже объявлено, что финн покинет Mercedes в конце сезона, однако руководитель команды Тото Вольф отметил, что сейчас Боттас все еще играет крайне важную роль в команде.

Победа Боттаса в Турции позволила Mercedes до 36 очков увеличить отрыв от Red Bull в Кубке конструкторов, а также не дала Максу Ферстаппену победить и сильнее оторваться от Льюиса Хэмилтона в чемпионате.

«Он легко стартовал с поула и смог оторваться, – сказал Вольф. – Он был самым быстрым на трассе и лучше всех работал с шинами. Он держал всю гонку под контролем, проехал лучший круг. Поработал на 10 по 10-балльной.

Это может сыграть решающую роль в Кубке конструкторов, но также помогает и Льюису. Ведь только работа Валттери помешала Ферстаппену набрать на 8 очков больше».

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