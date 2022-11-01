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Формула 1 Новость

Вольф: Риккардо? Да он ведет переговоры с Red Bull

По словам главы Mercedes, история с переходом австралийца еще очень далека от своего завершения

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Вольф: Риккардо? Да он ведет переговоры с Red Bull
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Даниэль Риккардо остался без места в пелотоне Формулы 1 после увольнения из McLaren. Гонщик не сумел найти общий язык с техникой 2022 года, значительно отставал от своего напарника Ландо Норриса – и в итоге его решили заменить на молодого Оскара Пиастри.

Вскоре стало ясно, что 33-летнему спортсмену будет сложно найти место в другой команде – в итоге он признал, что намерен провести сезон-2023 без гонок, чтобы затем попробовать вернуться. 

Между тем, в паддоке ходят упорные слухи, что победитель восьми Гран При договорился с Mercedes о роли резервного гонщика. В пользу этой теории говорит та легкость, с которой команда отпустила в AlphaTauri своего нынешнего резервиста Ника де Вриса. 

Сам Даниэль по ходу Гран При Мексики вновь ушел от прямого ответа на вопрос, чем будет заниматься в предстоящем сезоне. А вот глава Mercedes Тото Вольф сделал весьма интересную ремарку.

«Насколько я знаю, Даниэль общается с несколькими командами, – сказал австриец. – Мне известно, что и с Red Bull».

Риккардо начинал карьеру при поддержке Red Bull и много лет защищал цвета этого бренда в Toro Rosso и главной команде «Быков». В 2018-м он не выдержал конкуренции с Максом Ферстаппеном и ушел в Renault, откуда попал в McLaren. 

При этом Вольф не стал скрывать интереса Mercedes к австралийскому пилоту: «Нам он нравится, у него отличный характер. Но пока мы не готовы сказать, кто будет нашим запасным гонщиком. 

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