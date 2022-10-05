Вольф решил замолчать по поводу нарушений Red Bull

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В последние дни главной интригой в Формуле 1 стали слухи по поводу подозрений в адрес команды Red Bull, которая якобы превысила бюджетные ограничения в прошлом сезоне. Одним из первых, кто официально заговорил об этих слухах, стал глава команды Mercedes Тото Вольф, что сразу вызвало подозрения, что это именно он их и распускает.

В FIA должны выпустить сообщение по поводу бюджетов уже сегодня, чего мы все и ждем. Накануне официального решения появились свежие слухи, что вина Red Bull не подтверждается, а если нарушения и были, то вовсе не в тех объемах, на которые намекали в Mercedes.

Фактически, Тото Вольф был вынужден «сдать назад».

«Если серьезно, то мне не хотелось бы выступать в роли судьи, – сказал Вольф накануне Гран При Японии. – Конечно, каждая команда принимает решения, которые способствуют победе ее гонщика. Но в итоге он побеждает за счет «допинга».

В прежние годы такие вопросы «разруливал» Берни Экклстоун, который придумывал повод заменить один скандал на другой. Сейчас все иначе, и я думаю, что главы команд сказали достаточно. Но нам же задают вопросы, мы не можем просто промолчать!

Так что случился заочный спор, кто-то выступил за, кто-то – против. Теперь пора заткнуться и подождать, когда глава FIA Мохаммед бин Сулаем и его люди вынесут вердикт».

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