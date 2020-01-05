Вольф: Решение сохранить команду Mercedes еще не принято

В конце 2019 года в паддоке появились слухи о том, что Mercedes может покинуть Формулу 1 на пике славы и сосредоточиться на других гоночных сериях, таких как Формула Е. В интервью Motorsport.com глава команды Тото Вольф подтвердил, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято руководством концерна Daimler, однако выразил надежду на то, что Mercedes останется в Ф1.

«Сейчас все говорит о том, что мы остаемся, – сказал Вольф. – Но это не точно. Что касается окончательного решения, то у нас нет никакой даты, до которой оно должно быть принято. Пока мы продолжаем работать так, как если бы собирались остаться надолго.

Есть модель Ferrari, которая говорить, что надо участвовать в гонках всегда. Но они делают гоночные и спортивные машины для дорог общего пользования. Есть и другой вариант: добиться успеха, доказать всем, что мы лучшие, и переключиться на что-то другое. Обе стратегии имеют смысл».

При этом Вольф исключил возможность остаться в Формуле 1 с полузаводской командой, как это было в сотрудничестве с McLaren в 90-е и 2000-е: «Это невозможно. Нельзя быть наполовину беременным».

Дополнительная информация: Кристиан Ниммерволь