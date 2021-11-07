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Формула 1 / Гран При Мексики Новость

Вольф: Red Bull выиграла бы и без стартовой аварии

Автор:
, Ответственный редактор

По мнению главы Mercedes, в Мехико у его команды при любых раскладах не было шансов на победу

Вольф: Red Bull выиграла бы и без стартовой аварии

Пилоты Mercedes Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон стартовали в Мехико с первого ряда, но начало гонки получилось для них неудачным. Финн после контакта с Даниэлем Риккардо сразу откатился назад и выпал из группы лидеров, а британец пропустил своего главного соперника Макса Ферстаппена и до самого финиши так и оставался позади пилота Red Bull.

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Однако руководитель чемпионов мира Тото Вольф после финиша признал, что даже если бы его гонщики смогли сохранить преимущество после старта, победа все равно досталась бы «Быкам».

«Могу только поздравить Red Bull, – сказал австриец в эфире Sky Sports. – По скорости они были сегодня просто на другом уровне. Я не думаю, что нам было по силам выиграть, даже если бы мы остались впереди в первом повороте. 

Они бы все равно смогли переиграть нас по ходу пит-стопов. Так что, думаю, в плане борьбы за титул для Льюиса это была минимизация потерь. А вот в командном зачете разворот Валттери привел для нас к очень болезненным последствиям.

У нас были две машины впереди, но мы открыли Максу дорогу по внешнему радиусу. А разворот привел к большой потере очков, без этого Валттери финишировал бы третьим или как минимум четвертым».

Вольфа спросили, почему в субботу у его команды был темп, а к воскресенью иссяк. «Не знаю, в чем они [Red Bull] ошиблись вчера, – ответил Тото. – Это сыграло нам на руку. Но их реальный темп мы видели в пятницу. А [в гонке] все оказалось даже хуже, чем мы ожидали».

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Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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