Вольф: Red Bull слишком резко реагирует на вопросы о моторах

На Гран При Франции Honda установила новые моторы на болиды Red Bull и AlphaTauri. Макс Ферстаппен выиграл эту гонку, а Льюис Хэмилтон после заявил, что у голландца было преимущество в скорости на прямых.

Эти слова вызвали гнев Ферстаппена, который посоветовал Хэмилтону купить очки. А взяв поул на Гран При Штирии Ферстаппен пообещал раздать журналистам чертежи заднего крыла Red Bull, которое якобы и приносит команде высокую максимальную скорость.

Но босс Mercedes Тото Вольф считает, что реакция Red Bull на вопросы о мощности их машины избыточна.

«Я удивлен, что это такая обсуждаемая тема, когда мы все знаем, что силовые установки омологированы, – сказал Вольф. – И удивлен тем, что люди из Red Bull так сильно протестуют против всей этой истории про моторы. Это странно.

Правила ясны. Мотор омологирован и можно улучшать только надежность. Понятно, что кое-что можно подчистить, на это есть токены. Так что никакого преимущества в мощности быть не должно».

В 2021 году командам Ф1 запрещено улучшать мощность своих силовых установок, но можно работать над их надежностью.