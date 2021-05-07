Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Ферстаппен проиграл Mercedes больше чем полсекунды – и заявил, что день прошел хорошо Следующая / Доменикали: Формула 1 выживет и без Хэмилтона
Формула 1 Новости

Вольф: Red Bull предлагала работу ста мотористам Mercedes

Автор:
, Редактор Ф1

По словам главы Mercedes F1, соперники организовали массированную кадровую атаку на персонал чемпионов мира

Вольф: Red Bull предлагала работу ста мотористам Mercedes

История о сражении двух топ-команд Формулы 1 за лучшие инженерные кадры в преддверии старта выпуска собственных моторов Red Bull продолжает обрастать интересными подробностями. 

Ранее команда из Милтон-Кинса, которая получила право своими силами собирать двигатели Honda, сообщила о переходе в ее новый проект нескольких ведущих специалистов Mercedes. 

Читайте также:

После этого советник Red Bull Хельмут Марко рассказал, что в Брэкли предлагают своим сотрудникам двойную зарплату, чтобы удержать от перехода. 

В ответ на это глава Mercedes Тото Вольф сообщил, что у его команды попытались увести сотню людей разом. 

«Если ты хочешь запустить в Британии фабрику по производству моторов, есть только один [источник кадров], и это мы, – сказал австриец в эфире Sky Sports. – У нас 900 сотрудников, и если мы сами охотимся еще примерно за 15 людьми, это совершенно нормально. 

Но им (Red Bull) нужны преимущественно те, кто занимается производством, а не поиском мощности. Я полагаю, они хотят выстроить свою компанию.

Но при всем уважении с их проекту, они пытаются покорить Эверест. Мне бы хотелось вступить в борьбу с моторами Red Bull».

Говоря о том, сколько сотрeдников Mercedes приняли решение перейти к соперникам, он добавил: «Всего они предлагали работу примерно ста людям или около того, а переманить смогли около 15».

Тото попросили прокомментировать и слова Марко про удвоение зарплат ради удержания сотрудников. 

Не сказав этого прямо, в ответе Вольф намекнул, что сама Red Bull «играет на повышение» даже серьезнее: «Удвоение – это одно, но если зарплату предложат увеличить втрое, то вы уже не сможете конкурировать даже за самых лояльных людей. 

Но что есть – то есть. Я уважаю всех, кто стремится защищать свой бизнес или выстроить его. Время возмездия еще не пришло».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Ферстаппен проиграл Mercedes больше чем полсекунды – и заявил, что день прошел хорошо

Предыдущая новость

Ферстаппен проиграл Mercedes больше чем полсекунды – и заявил, что день прошел хорошо

Следующая новость

Доменикали: Формула 1 выживет и без Хэмилтона

Доменикали: Формула 1 выживет и без Хэмилтона
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Тото Вольф
Команды Red Bull Racing , Mercedes
Автор Люк Смит

Самое читаемое

1
Формула 1

Доменикали: Формула 1 выживет и без Хэмилтона

35мин
2
Формула 1

Вольф: Red Bull предлагала работу ста мотористам Mercedes

3
Формула 1

Два Mercedes быстрее всех на второй тренировке в Барселоне, Ферстаппен – только 9-й

4
Формула 1

Ферстаппен проиграл Mercedes больше чем полсекунды – и заявил, что день прошел хорошо

5
Формула 1

Штайнер: Сейчас Haas больше работает на Мазепина

Самое важное:
Доменикали: Формула 1 выживет и без Хэмилтона
Формула 1

Доменикали: Формула 1 выживет и без Хэмилтона

35мин
Вольф: Red Bull предлагала работу ста мотористам Mercedes
Формула 1

Вольф: Red Bull предлагала работу ста мотористам Mercedes

Ферстаппен проиграл Mercedes больше чем полсекунды – и заявил, что день прошел хорошо
Формула 1

Ферстаппен проиграл Mercedes больше чем полсекунды – и заявил, что день прошел хорошо

В Mercedes отказались от разных настроек для Хэмилтона и Боттаса
Формула 1

В Mercedes отказались от разных настроек для Хэмилтона и Боттаса

Два Mercedes быстрее всех на второй тренировке в Барселоне, Ферстаппен – только 9-й
Формула 1

Два Mercedes быстрее всех на второй тренировке в Барселоне, Ферстаппен – только 9-й

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Люк Смит Больше от
Люк Смит
Хэмилтон попросил оставить Боттаса в покое Гран При Испании
Формула 1

Хэмилтон попросил оставить Боттаса в покое

Грожан проведет прощальные тесты Ф1 за рулем Mercedes
Статья с видео
Формула 1

Грожан проведет прощальные тесты Ф1 за рулем Mercedes

Злость помогла Алонсо показать лучший результат в сезоне
Формула 1

Злость помогла Алонсо показать лучший результат в сезоне

Больше от
Тото Вольф
«В следующий раз мне лучше заткнуться». Босс Mercedes не сумел ободрить Боттаса Гран При Португалии
Формула 1

«В следующий раз мне лучше заткнуться». Босс Mercedes не сумел ободрить Боттаса

Когда станет известен состав Mercedes-2022? Ответ Вольфа
Формула 1

Когда станет известен состав Mercedes-2022? Ответ Вольфа

Зачем Mercedes понадобились шины Medium в Q3? Вольф объяснил Гран При Португалии
Формула 1

Зачем Mercedes понадобились шины Medium в Q3? Вольф объяснил

Больше от
Red Bull Racing
Ферстаппен проиграл Mercedes больше чем полсекунды – и заявил, что день прошел хорошо Гран При Испании
Формула 1

Ферстаппен проиграл Mercedes больше чем полсекунды – и заявил, что день прошел хорошо

Перес: Пока я пользуюсь настройками Ферстаппена Гран При Испании
Формула 1

Перес: Пока я пользуюсь настройками Ферстаппена

Технический брифинг: Ferrari привезла в Испанию заднее крыло для Монако Гран При Испании
Формула 1

Технический брифинг: Ferrari привезла в Испанию заднее крыло для Монако

Самое читаемое Сегодня

Доменикали: Формула 1 выживет и без Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Доменикали: Формула 1 выживет и без Хэмилтона

Вольф: Red Bull предлагала работу ста мотористам Mercedes
Формула 1 Формула 1

Вольф: Red Bull предлагала работу ста мотористам Mercedes

Два Mercedes быстрее всех на второй тренировке в Барселоне, Ферстаппен – только 9-й
Формула 1 Формула 1

Два Mercedes быстрее всех на второй тренировке в Барселоне, Ферстаппен – только 9-й

Ферстаппен проиграл Mercedes больше чем полсекунды – и заявил, что день прошел хорошо
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен проиграл Mercedes больше чем полсекунды – и заявил, что день прошел хорошо

Штайнер: Сейчас Haas больше работает на Мазепина
Формула 1 Формула 1

Штайнер: Сейчас Haas больше работает на Мазепина

Технический брифинг: асимметричные тормоза Ferrari SF21
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: асимметричные тормоза Ferrari SF21

В Mercedes отказались от разных настроек для Хэмилтона и Боттаса
Формула 1 Формула 1

В Mercedes отказались от разных настроек для Хэмилтона и Боттаса

Бывший босс Force India обвиняет Стролла-старшего: «Инженеры деморализованы и потеряны»
Формула 1 Формула 1

Бывший босс Force India обвиняет Стролла-старшего: «Инженеры деморализованы и потеряны»

Самое важное:

Доменикали: Формула 1 выживет и без Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Доменикали: Формула 1 выживет и без Хэмилтона

Вольф: Red Bull предлагала работу ста мотористам Mercedes
Формула 1 Формула 1

Вольф: Red Bull предлагала работу ста мотористам Mercedes

Ферстаппен проиграл Mercedes больше чем полсекунды – и заявил, что день прошел хорошо
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен проиграл Mercedes больше чем полсекунды – и заявил, что день прошел хорошо

В Mercedes отказались от разных настроек для Хэмилтона и Боттаса
Формула 1 Формула 1

В Mercedes отказались от разных настроек для Хэмилтона и Боттаса

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.