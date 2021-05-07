Вольф: Red Bull предлагала работу ста мотористам Mercedes

История о сражении двух топ-команд Формулы 1 за лучшие инженерные кадры в преддверии старта выпуска собственных моторов Red Bull продолжает обрастать интересными подробностями.

Ранее команда из Милтон-Кинса, которая получила право своими силами собирать двигатели Honda, сообщила о переходе в ее новый проект нескольких ведущих специалистов Mercedes.

После этого советник Red Bull Хельмут Марко рассказал, что в Брэкли предлагают своим сотрудникам двойную зарплату, чтобы удержать от перехода.

В ответ на это глава Mercedes Тото Вольф сообщил, что у его команды попытались увести сотню людей разом.

«Если ты хочешь запустить в Британии фабрику по производству моторов, есть только один [источник кадров], и это мы, – сказал австриец в эфире Sky Sports. – У нас 900 сотрудников, и если мы сами охотимся еще примерно за 15 людьми, это совершенно нормально.

Но им (Red Bull) нужны преимущественно те, кто занимается производством, а не поиском мощности. Я полагаю, они хотят выстроить свою компанию.

Но при всем уважении с их проекту, они пытаются покорить Эверест. Мне бы хотелось вступить в борьбу с моторами Red Bull».

Говоря о том, сколько сотрeдников Mercedes приняли решение перейти к соперникам, он добавил: «Всего они предлагали работу примерно ста людям или около того, а переманить смогли около 15».

Тото попросили прокомментировать и слова Марко про удвоение зарплат ради удержания сотрудников.

Не сказав этого прямо, в ответе Вольф намекнул, что сама Red Bull «играет на повышение» даже серьезнее: «Удвоение – это одно, но если зарплату предложат увеличить втрое, то вы уже не сможете конкурировать даже за самых лояльных людей.

Но что есть – то есть. Я уважаю всех, кто стремится защищать свой бизнес или выстроить его. Время возмездия еще не пришло».