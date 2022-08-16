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Формула 1 Новости

Вольф рассказал о том, кого хотел видеть на замену Хэму

На самом деле никого. Глава Mercedes признался, что ни с кем из пилотов на этот счет даже не разговаривал

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Вольф рассказал о том, кого хотел видеть на замену Хэму
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Льюис Хэмилтон является вторым по старшинству пилотом в современной Формуле 1, уступая только Фернандо Алонсо. В том числе потому все чаще появляются слухи о его скором уходе из спорта.

Поводами для таких слухов были события в финале прошлого сезона, когда Хэмилтон уступил титул Максу Ферстаппену, затем тяжелый старт этого сезона. В итоге главу Mercedes Тото Вольфа спросили, ищет ли он замену своему пилоту и правда ли, что по слухам команда пытается переманить из Red Bull Серхио Переса.

«Это чушь полнейшая, – сказал Вольф с интервью нашим итальянским коллегам. – Я никогда не звонил Серхио. Он хороший парень, я его уважаю, Но мы никогда не говорили с ним и ни с кем другим на счет замены Льюису. Мы с Хэмилтоном договорились, что даже при неблагоприятном развитии событий, как, например, старт этого сезона, мы все равно продолжим борьбу и будем вместе исправлять ситуацию.

И мы хотим продолжить работать вместе в следующем году. И в последние месяцы мы не раз говорили, что хотим продолжить сотрудничество еще на пять-десять лет, верно? Так что не верьте всем этим слухам».

Дополнительная информация: Роберто Кинкеро

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