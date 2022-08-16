Вольф рассказал о том, кого хотел видеть на замену Хэму
На самом деле никого. Глава Mercedes признался, что ни с кем из пилотов на этот счет даже не разговаривал
Льюис Хэмилтон является вторым по старшинству пилотом в современной Формуле 1, уступая только Фернандо Алонсо. В том числе потому все чаще появляются слухи о его скором уходе из спорта.
Поводами для таких слухов были события в финале прошлого сезона, когда Хэмилтон уступил титул Максу Ферстаппену, затем тяжелый старт этого сезона. В итоге главу Mercedes Тото Вольфа спросили, ищет ли он замену своему пилоту и правда ли, что по слухам команда пытается переманить из Red Bull Серхио Переса.
«Это чушь полнейшая, – сказал Вольф с интервью нашим итальянским коллегам. – Я никогда не звонил Серхио. Он хороший парень, я его уважаю, Но мы никогда не говорили с ним и ни с кем другим на счет замены Льюису. Мы с Хэмилтоном договорились, что даже при неблагоприятном развитии событий, как, например, старт этого сезона, мы все равно продолжим борьбу и будем вместе исправлять ситуацию.
И мы хотим продолжить работать вместе в следующем году. И в последние месяцы мы не раз говорили, что хотим продолжить сотрудничество еще на пять-десять лет, верно? Так что не верьте всем этим слухам».
Дополнительная информация: Роберто Кинкеро
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
В Alpine не увидели проблем с мотивацией Алонсо в концовке сезона
Porsche придумала слоган для возвращения в Формулу 1
Самое важное:
Норрис рассказал, когда намерен выиграть титул
Пилот также объяснил, почему это будет невозможно еще пару лет
Сайнс понадеялся, что Феттель останется полезным для автоспорта
Пилот Ferrari вспомнил времена, когда он сам был пилотом симулятора в Red Bull
Почему изменение правил 2023 года выгодно топ-командам? Версия Alpine
Формально, бюджеты для всех ограничены. Но у богатых команд есть лазейки
Синтезируй это. Зачем Ф1 и MotoGP понадобился бензин из воздуха
Через пару лет в главных гоночных сериях мира будет использоваться принципиально новое, синтетическое топливо. Что это такое, и почему альтернативные варианты были отвергнуты?