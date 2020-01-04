Вольф рассказал о роли Пастора Мальдонадо в успехе Mercedes
По словам руководителя чемпионской команды, победа Мальдонадо в Гран При Испании в 2012 году заставила руководство Mercedes сменить руководителя в Ф1 и увеличить бюджет.
В 2013 году Тото Вольф возглавил команду Mercedes и начиная с 2014 года привел ее к победе в шести Кубках конструкторов подряд. Однако в 2012, когда Вольф был исполнительным директором Williams, его назначение главой Mercedes поначалу даже не обсуждалось.
В интервью Motorsport-Total.com Вольф признался, что его звали в Mercedes на роль простого советника, не более того.
«Меня изначально пригласили просто на роль независимого эксперта, – сказал Вольф. – Я лишь год провел с Williams, и тут мы сумели выиграть ту гонку. И вот [тогдашний глава концерна Daimler Дитер] Цетше спросил у меня, как мне это удалось и на что может рассчитывать Mercedes? Какими ресурсами я располагал в Williams, когда мы добились победы?
Как оказалось, тогда ресурсы у Williams и у Mercedes были примерно равны. Наконец, на одной из встреч прозвучал вопрос о том, могу ли я представить себя в роли руководителя Mercedes.
Нужно было принять решение, и Дитер Цетше с остальными директорами его приняли. В 2013 году был увеличен бюджет команды. Я рассчитывал закончить год где-то между третьим и шестым местом, но хотел подобраться ближе к Red Bull. А в 2014 году со сменой регламента надеялся бороться за титул».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Вольф рассказал о роли Пастора Мальдонадо в успехе Mercedes
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