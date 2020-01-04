Вольф рассказал о роли Пастора Мальдонадо в успехе Mercedes

В 2013 году Тото Вольф возглавил команду Mercedes и начиная с 2014 года привел ее к победе в шести Кубках конструкторов подряд. Однако в 2012, когда Вольф был исполнительным директором Williams, его назначение главой Mercedes поначалу даже не обсуждалось.

В интервью Motorsport-Total.com Вольф признался, что его звали в Mercedes на роль простого советника, не более того.

«Меня изначально пригласили просто на роль независимого эксперта, – сказал Вольф. – Я лишь год провел с Williams, и тут мы сумели выиграть ту гонку. И вот [тогдашний глава концерна Daimler Дитер] Цетше спросил у меня, как мне это удалось и на что может рассчитывать Mercedes? Какими ресурсами я располагал в Williams, когда мы добились победы?

Как оказалось, тогда ресурсы у Williams и у Mercedes были примерно равны. Наконец, на одной из встреч прозвучал вопрос о том, могу ли я представить себя в роли руководителя Mercedes.

Нужно было принять решение, и Дитер Цетше с остальными директорами его приняли. В 2013 году был увеличен бюджет команды. Я рассчитывал закончить год где-то между третьим и шестым местом, но хотел подобраться ближе к Red Bull. А в 2014 году со сменой регламента надеялся бороться за титул».



