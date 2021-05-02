Вольф рассказал о проблемах с мотором на машине Боттаса

Некорректная работа силовой установки помешала Валттери Боттасу навязать борьбу Максу Ферстаппену и попытаться отобрать у голландца 2-е место в Гран При Португалии. Об этом журналистам после гонки сообщил руководитель команды Mercedes Тото Вольф.

По словам менеджера, проблемы возникли как раз в тот момент, когда Боттас, пропустивший Ферстаппена после пит-стопа, прогрел жесткие шины до нужной температуры и начал нагонять соперника.

«Он настигал Макса, но в какой-то момент отставание резко стабилизировалось на уровне полутора секунд. Возникла проблема с одним из датчиков. Он ошибочно сигнализировал, что температура выхлопных газов была слишком высокой – и из-за этого некоторое время двигатель работал в менее экстремальном режиме. Пока мы разобрались в ситуации и смогли обойти эту ситуацию, Валттери потерял секунд пять.

Если бы этого не случилось, я думаю, в конце гонки у него были хорошие шансы подобраться к Максу и атаковать его. Так что, я думаю, мы должны отдать Валттери должное. Среди прочего это было возвращение в лидирующую группу после разочаровывающей гонки в Имоле две недели назад».

Прокомментировал руководитель чемпионской команды и победу Льюиса Хэмилттона.

«Выступление Льюиса было просто великолепным. Обогнав Макса и Валттери, он в целом уверенно контролировал гонку – но по его голосу можно было почувствовать, насколько сильно он выкладывается. Не было момента, когда он мог полностью расслабиться – разрывы были слишком маленькими для этого, и ехавшие следом пилоты тоже вовсю атаковали».