Красивая победа Льюиса Хэмилтона в Турции сделала гонщика семикратным чемпионом мира. Некоторые эксперты ожидали, что вслед за этим последует объявление Mercedes о продолжении сотрудничества с гонщиком, чей действующий контракт заканчивается в конце 2020 года.

Однако руководитель Mercedes F1 Тото Вольф сказал на воскресном медиа-брифинге, что объявления едва ли не стоит ждать до завершения оставшихся гонок.

«Думаю, что скорее всего мы нацеливаемся на конец этого года, – объяснил он. – Дело не в том, что до этого у нас не будет времени для переговоров. Просто мы не хотим накладывать сами на себя дополнительный прессинг и говорить, что объявление о продлении точно будет сделано до Бахрейна или до Абу-Даби.

Никакого прессинга. Как получится, так получится».

Ранее сам Хэмилтон подлил масла в огонь, когда после этапа в Имоле заявил, что «не гарантирует» продолжения выступления в чемпионате. Позже он объяснил те слова, сказав, что просто рассчитывает на обстоятельное обсуждение всех деталей.

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Сам Льюис согласился, что вопрос с контрактом надо закрыть без лишних задержек. После победы в Турции он отметил: «Я всегда считал, что по ходу чемпионата у нас есть другая работа. И что с контрактом у меня все в порядке. Я не чувствовал из-за этого лишнего давления.

Мне просто хотелось оставить этот вопрос в стороне и заниматься главным. Пожалуй, в ближайшие недели – мы же проведем три недели на Ближнем Востоке – ситуация будет более расслабленной. Впрочем, я намерен выиграть три оставшиеся гонки.

Пока вопрос [с контрактом] не закрыт, но я уверен, мы сделаем это».