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Формула 1 Новость

Вольф рассказал, как видит свое будущее в Mercedes

Автор:
, Ответственный редактор

По словам главы чемпионской команды, он рассчитывает в скором будущем передать руководство молодому помощнику

Вольф рассказал, как видит свое будущее в Mercedes

Этой зимой, когда концерн Mercedes продал часть своей доли в одноименной команде Формулы 1 нефтехимическому концерну INEOS, одновременно вырос пакет Тото Вольфа. Австриец остался главой коллектива и довел свою долю в нем до одной трети. 

При этом ранее в паддоке неоднократно циркулировали слухи, что 49-летний австриец планирует отойти от каждодневного руководства проектом, которому посвятил без малого десять лет, выведя в безоговорочные лидеры чемпионата мира. 

На пресс-конференции по случаю продления контракта с Льюисом Хэмилтоном Тото спросили, а что он может сказать о собственных планах на будущее.

«Я намерен и дальше оставаться совладельцем команды – нельзя сказать, что навсегда, но точно еще очень долго – ответил Вольф. – Для меня это с самого начала была серьезная история.

В какой-то момент я спросил себя, хочу ли вернуться в мир финансов или остаться в команде. И решил, что лучше всего оставаться совладельцем.

Мой контракт руководителя в какой-то момент истечет. Но я все равно продолжу принимать участие в работе команды. Возможно. уже не как руководитель, а в другой роли. 

Надеюсь, что я смогу отыскать более молодого сотрудника, который примет эстафету, а сам буду наблюдать за развитием событий».

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Дополнительная информация: Адам Купер

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