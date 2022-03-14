Вольф рассказал, как посиделки на кухне сделали их с Хэмом друзьями

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Люис Хэмилтон выступает за команду Mercedes с 2013 года. Именно с ней он выиграл шесть из семи своих чемпионских титулов. При этом 2016 год выдался для Хэмилтона непростым: он боролся со своим напарником Нико Росбергом и проиграл, что не способствовало росту доверия между Льюисом и командой.

По словам главы Mercedes Тото Вольфа, в конце 2016 года он почувствовал, что назрел разговор с Хэмилтоном который иначе может уйти из Mercedes.

«Мы встретились на рождественской вечеринке у меня дома, в Оксфордшире в декабре, – рассказал Вольф в разговоре с The Times. – Я сказал ему, что надо решать, сможем ли мы работать вместе и дальше или нет. На тот момент наши интересы совпадали не во всем, и надо было понять, сможем ли мы решить эти проблемы.

Мы были на кухне вместе с моей женой Сьюзи. Я сказал им: ну вот мы со Сьюзи тоже порой не во всем соглашаемся, но мне и в голову не приходит развестись. И с тобой Льюис также, я не хочу, чтобы мы расставались. Ты – лучший пилот, я хочу, чтобы ты был в нашей команде и хочу предоставить тебе лучшую машину.

И так мы сидели на кухне, ссорились, спорили. И через четыре или пять часов оказалось, что мы вышли на совершенно новый уровень в отношениях. Раньше они были деловыми, а теперь стали дружескими.

Мы не перестали спорить. Но теперь мы друзья, и каждый его успех – это успех команды, как и каждый успех команды – его успех».

Интересно, что раньше сам Хэмилтон вспоминал о другом разговоре на кухне, который решил его судьбу в Mercedes. Однако тогда это был дом мамы Хэма, а собеседником выступал предшественник Вольфа на посту главы команды Росс Браун.