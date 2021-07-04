Вольф рассказал, где и когда сломался болид Хэмилтона
Руководитель Mercedes также считает, что без «помехи» со стороны Ландо Норриса его пилоты могли бы стать угрозой для Макса Ферстаппена
Повреждения, которые не позволили Льюису Хэмилтону закончить гонку на подиуме, болид британца получил при проезде поребрика в 10-м повороте трассы «Ред Булл Ринг». Об этом журналистам по завершении Гран При Австрии рассказал руководитель команды Mercedes Тото Вольф.
«Думаю, это произошло в районе 30-го круга. Поребрик на выходе из 10-го поворота весьма жесткий – там все и случилось. Была ли это ошибка пилота? Мы так не считаем. Вопрос скорее в том, как сработала машина на этом поребрике – и нам еще надо проанализировать, почему все произошло именно так.
Конечно, потеря каждого очка – это неприятная новость, а Льюис сегодня потерял 6 очков. И если добавить это к событиям на предыдущих гонках, все идет не в ту сторону, в которую нам хотелось бы. Но борьба отнюдь не проиграна.
Отставание на 32 очка от Макса – это, грубо говоря, цена одного схода с трассы. Если с Максом вдруг случится что-то подобное – Льюис окажется на расстояние удара. Если посмотреть на происходившее в Баку и на других гонках, наш потенциал высок – просто мы должны выкладываться еще сильнее, делать меньше ошибок, лучше понимать нашу машину. И все это даст нам возможность продолжать борьбу.
Да и сегодня мы могли бы навязать борьбу Максу, если бы не застряли на некоторое время за Норрисом. Не уверен, что смогли бы выиграть гонку – но гоночный темп был хорош. Когда Валттери обогнал Льюиса, он был очень быстр – и Норрис не мог составить ему конкуренцию. Так что, это воскресенье с точки зрения формы нашего болида было лучше, чем прошлое».
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