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Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Вольф рассказал, где и когда сломался болид Хэмилтона

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, Главный редактор

Руководитель Mercedes также считает, что без «помехи» со стороны Ландо Норриса его пилоты могли бы стать угрозой для Макса Ферстаппена

Вольф рассказал, где и когда сломался болид Хэмилтона

Повреждения, которые не позволили Льюису Хэмилтону закончить гонку на подиуме, болид британца получил при проезде поребрика в 10-м повороте трассы «Ред Булл Ринг». Об этом журналистам по завершении Гран При Австрии рассказал руководитель команды Mercedes Тото Вольф.

«Думаю, это произошло в районе 30-го круга. Поребрик на выходе из 10-го поворота весьма жесткий – там все и случилось. Была ли это ошибка пилота? Мы так не считаем. Вопрос скорее в том, как сработала машина на этом поребрике – и нам еще надо проанализировать, почему все произошло именно так.

Конечно, потеря каждого очка – это неприятная новость, а Льюис сегодня потерял 6 очков. И если добавить это к событиям на предыдущих гонках, все идет не в ту сторону, в которую нам хотелось бы. Но борьба отнюдь не проиграна.

Отставание на 32 очка от Макса – это, грубо говоря, цена одного схода с трассы. Если с Максом вдруг случится что-то подобное – Льюис окажется на расстояние удара. Если посмотреть на происходившее в Баку и на других гонках, наш потенциал высок – просто мы должны выкладываться еще сильнее, делать меньше ошибок, лучше понимать нашу машину. И все это даст нам возможность продолжать борьбу.

Да и сегодня мы могли бы навязать борьбу Максу, если бы не застряли на некоторое время за Норрисом. Не уверен, что смогли бы выиграть гонку – но гоночный темп был хорош. Когда Валттери обогнал Льюиса, он был очень быстр – и Норрис не мог составить ему конкуренцию. Так что, это воскресенье с точки зрения формы нашего болида было лучше, чем прошлое».

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