Вольф раскрыл секрет прогресса Mercedes

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В 12 первых Гран При нынешнего чемпионата никому из гонщиков Mercedes ни разу не удавалось подняться на стартовом поле выше четвертого места. Для команды, которая с 2014 года завоевала 118 поулов, отдав соперникам лишь 53, такие результаты никак нельзя признать успешными.

Из-за смены регламента инженерам пришлось не подбирать точные настройки для квалификации и гонки, а посвящать Гран При экспериментам, призванным улучшить поведение машины.

Лишь на Гран При Венгрии Mercedes удалось вернуться на поул: Джордж Расселл блистательно провел квалификацию и показал лучшую скорость. Глава команды Тото Вольф на медиа-сессии рассказал о том, какие события этому предшествовали.

«В этом сезоне нам приходится действовать нестандартно, не по шаблону, – объяснил австриец. – Помню, как мы беседовали с очень неглупой дамой из отдела аэродинамики, и она сказала мне: "Если бы год назад вы сказали мне, что на машину хотят поставить версию днища, которую даже не продували в трубе, я была бы категорически против". Но сейчас мы поступаем именно так – и все горды результатами.

Так происходит каждый уик-энд, а в этот раз в пятницу и субботу экспериментов было еще больше. Мы постоянно пробуем».

Он продолжил: «В этом спорте все опирается на базы данных. Но если такой возможности нет, так как реальность никак не коррелирует с информацией из трубы, CFD и симулятора, то остается только пробовать и стараться установить соответствие. Мы избрали этот подход и сейчас видим его первые результаты».

Вольф поддержал мысль, днем ранее уже озвученную Льюисом Хэмилтоном: в команде не могут понять, почему поведение машины так резко меняется от уик-энда к уик-энду.

«У меня нет объяснения, – признал Тото. – Я лишь могу повторить слова, которые сказал [главному инженеру] Эндрю Шовлину. Надо фиксировать абсолютно все, что происходит. Скажем, здесь в пятницу мы проверили идеи, которые вообще не сработали. Но они позволили нам понять чуть больше.

В этом сезоне депрессия и удовлетворение сменяют друг друга, порой это происходит со сменой дня. Скажу честно – это болезненный опыт.

Но весь сезон мы не особенно здорово смотрелись в квалификациях, но относительно неплохо проводили гонки. Сегодня, похоже, мы раскрыли новые возможности машины.

Если окажется, что это не вызовет сложностей в гоночной конфигурации – значит мы, похоже, смогли вернуться на серьезные позиции».

Последняя победа Mercedes в Формуле 1 была зафиксирована в декабре 2021 года в Саудовской Аравии.