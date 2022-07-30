Вольф раскрыл секрет прогресса Mercedes
Глава Mercedes F1 рассказал, как команде удалось впервые со старта сезоне одержать победу в квалификации
В 12 первых Гран При нынешнего чемпионата никому из гонщиков Mercedes ни разу не удавалось подняться на стартовом поле выше четвертого места. Для команды, которая с 2014 года завоевала 118 поулов, отдав соперникам лишь 53, такие результаты никак нельзя признать успешными.
Из-за смены регламента инженерам пришлось не подбирать точные настройки для квалификации и гонки, а посвящать Гран При экспериментам, призванным улучшить поведение машины.
Лишь на Гран При Венгрии Mercedes удалось вернуться на поул: Джордж Расселл блистательно провел квалификацию и показал лучшую скорость. Глава команды Тото Вольф на медиа-сессии рассказал о том, какие события этому предшествовали.
«В этом сезоне нам приходится действовать нестандартно, не по шаблону, – объяснил австриец. – Помню, как мы беседовали с очень неглупой дамой из отдела аэродинамики, и она сказала мне: "Если бы год назад вы сказали мне, что на машину хотят поставить версию днища, которую даже не продували в трубе, я была бы категорически против". Но сейчас мы поступаем именно так – и все горды результатами.
Так происходит каждый уик-энд, а в этот раз в пятницу и субботу экспериментов было еще больше. Мы постоянно пробуем».
Он продолжил: «В этом спорте все опирается на базы данных. Но если такой возможности нет, так как реальность никак не коррелирует с информацией из трубы, CFD и симулятора, то остается только пробовать и стараться установить соответствие. Мы избрали этот подход и сейчас видим его первые результаты».
Вольф поддержал мысль, днем ранее уже озвученную Льюисом Хэмилтоном: в команде не могут понять, почему поведение машины так резко меняется от уик-энда к уик-энду.
«У меня нет объяснения, – признал Тото. – Я лишь могу повторить слова, которые сказал [главному инженеру] Эндрю Шовлину. Надо фиксировать абсолютно все, что происходит. Скажем, здесь в пятницу мы проверили идеи, которые вообще не сработали. Но они позволили нам понять чуть больше.
В этом сезоне депрессия и удовлетворение сменяют друг друга, порой это происходит со сменой дня. Скажу честно – это болезненный опыт.
Но весь сезон мы не особенно здорово смотрелись в квалификациях, но относительно неплохо проводили гонки. Сегодня, похоже, мы раскрыли новые возможности машины.
Если окажется, что это не вызовет сложностей в гоночной конфигурации – значит мы, похоже, смогли вернуться на серьезные позиции».
Последняя победа Mercedes в Формуле 1 была зафиксирована в декабре 2021 года в Саудовской Аравии.
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