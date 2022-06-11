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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Вольф раскритиковал Haas за критику Шумахера

По мнению главы Mercedes, команды должны поддерживать своих гонщиков, а не указывать им на ошибки

Кемаль Шенгюл
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Вольф раскритиковал Haas за критику Шумахера
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Мик Шумахер еще не заработал в нынешнем сезоне ни одного очка, но уже дважды в нынешнем сезоне Ф1 вдребезги разбивал машину: сначала в Джидде, потом в Монако. Вторую из этих аварий в команде Haas оценили в миллион долларов. 

В четверг накануне Гран При Азербайджана глава американской команды Гюнтер Штайнер сказал, что немецкому пилоту не стоит продолжать в таком духе – и дал понять, что в Haas не в восторге от ошибок пилота. 

Такое отношение к Мику удивило руководителя Mercedes F1 Тото Вольфа. 

«Критиковать своих гонщиков в прессе категорически неверно, – заявил австриец в интервью RTL. – Сейчас особенно важно снять давление с плеч Мика. Он знает, как управлять гоночной машиной – и весьма умен, чтобы делать это. Надо просто дать ему делать то, что он сам хочет, и использовать собственные инстинкты.

Если постоянно говорить ему: "Ты не должен попадать в аварии", ты только увеличиваешь  прессинг. Лично я всегда говорю прямо противоположные вещи: "Не пытайся атаковать за пределом, будь за рулем самим собой"».

Он добавил: «Дело в том, что на саму Haas уже давит лимит расходов. При этом я абсолютно уверен, что Мик может хорошо делать свою работу, надо просто верить в него».

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Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

«Он интересен нам как пилот, а не как Шумахер»

По мнению Вольфа, чтобы добиться успеха, гонщик должен прежде всего сконцентрироваться на своей работе, а задача команды в том, чтобы оградить его от внешних раздражителей. 

«Мика надо оставить наедине с самим собой, – сказал глава Mercedes. – Это его жизнь, его карьера и его умения. Он делает свое дело. Ему ни к чему читать СМИ и лучше игнорировать критику. Его задача – работать с инженерами и концентрироваться на своих задачах. Именно такой подход принесет ему пользу.

Если при этом тебя закрутит или даже ты попадешь в аварию, ничего страшного. Мик продолжает учиться. Это лишь второй его сезон в чемпионате, но уровень прессинга уже невероятно высок и совсем не помогает ему.

Сам по себе он отличный парень. У него чистое сердце и ясный ум. Я верю, что Мик способен на большие вещи, ему нужно лишь найти в себе силу, чтобы двигаться к ним». 

Вольф даже допустил, что в будущем Шумахер получит место в его команде: «А почему нет? Мы довольны нынешними пилотами, у нас есть свои юниоры, но Мик всегда оставался на нашем радаре благодаря своей скорости. Он интересен нам как пилот, а не потому, что он Шумахер». 

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